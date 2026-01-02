Нетанјаху: Иран покушава да обнови ракетне и нуклеарне капацитете, Хамас није разоружан

Извор:
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је да Иран покушава да обнови ракетне и нуклеарне капацитете који су оштећени током рата у јуну ове године.
"Знатно смо их уназадили у обе области, али да, покушаће да обнове ракетне и нуклеарне капацитете. Мислим да је са Ираном право питање то што би требало да прихвате чињеницу да не би требало да имају капацитет за нуклеарно обогаћивање, рекао је Нетанјаху у интервјуу за амерички Фокс њуз.
Према његовим ријечима, Техеран би требало да изнесе сав материјал који су већ обогатили, то јест, да га изнесу из Ирана и да спроведу инспекције.
"Не тражимо ескалацију, надам се да и они неће, али ако то хоће, све је могуће", додао је премијер Израела.
Говорећи о Хамасу, Нетанјаху је рекао да палестински милитантни покрет мора да преда све своје пушке и тунелску инфраструктуру како би мировни план Вашингтона за Газу напредовао.
"Хамас се обавезао да ће се разоружати, али одбија да то учини", навео је Нетанијаху.
Премијер Израела је додао да Хамас још увијек има око 20.000 људи са калашњиковима, које "периодично користе за погубљење свакога ко не жели наставак њихове тираније".
"Укупно имају 60.000 пушака АК. То је оно што значи разоружање. Морају узети све те пушке, одузети им их и разбити те терористичке тунеле које имају. Још увијек постоје стотине километара терористичких тунела. Хамас одбија да то уради", каже он.
На питање да ли вјерује да се друга фаза плана за Газу може постићи чак и ако Хамас није спреман да се разоружа, Нетанјаху је рекао да мисли да се мора пружити шанса.
"Постоји покушај да се доведу међународне снаге. За сада, то није уродило плодом, али даћемо шансу. Јер ако се може урадити на лакши начин, у реду. А ако не, урадиће се на други начин", закључио је премијер Израела.
