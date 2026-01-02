Ирански званичник оптужује САД и Израел за подстицање протеста у земљи

Извор:
Високи ирански безбједносни званичник Али Лариџани оптужио је Сједињене Америчке Државе и Израел за подстицање протеста у Ирану, након што је амерички предсједник Доналд Трамп упозорио Техеран да ће интервенисати уколико мирни демонстранти буду нападнути.
Лариџани, који је и бивши предсједник иранског парламента и секретар Врховног савјета за националну безбједност, као и високи савјетник врховног вође Ирана Алија Хамнеија, навео је на платформи Икс да Израел и САД подстичу демонстрације, пренио је АП.
"Трамп би требало да зна да интервенција САД у рјешавању локалног проблема изазива хаос у региону и уништава америчке интересе", навео је Лариџани и додао да би "народ САД требало да зна да је Трамп започео авантуру" и да би требало да брине о америчким војницима.
Како је пренијела агенција, Лариџанијеве изјаве се вјероватно односе на америчко војно присуство у региону.
Иран је у јуну напао ваздухопловну базу Ал Удеид у Катару, након америчког бомбардовања три иранска нуклеарна објекта.
Трамп је на платформи Truth Social навео да ће Сједињене Америчке Државе "прискочити у помоћ" уколико Иран насилно убије демонстранте.
"Наоружани смо и спремни за акцију", казао је амерички предсједник, али није изнио више детаља.
Најмање седморо људи је погинуло у досадашњем насиљу током протеста, преноси Танјуг.
