Ирански званичник оптужује САД и Израел за подстицање протеста у земљи

Извор:

Танјуг

02.01.2026

11:29

Коментари:

0
Ирански званичник оптужује САД и Израел за подстицање протеста у земљи

Високи ирански безбједносни званичник Али Лариџани оптужио је Сједињене Америчке Државе и Израел за подстицање протеста у Ирану, након што је амерички предсједник Доналд Трамп упозорио Техеран да ће интервенисати уколико мирни демонстранти буду нападнути.

Лариџани, који је и бивши предсједник иранског парламента и секретар Врховног савјета за националну безбједност, као и високи савјетник врховног вође Ирана Алија Хамнеија, навео је на платформи Икс да Израел и САД подстичу демонстрације, пренио је АП.

"Трамп би требало да зна да интервенција САД у рјешавању локалног проблема изазива хаос у региону и уништава америчке интересе", навео је Лариџани и додао да би "народ САД требало да зна да је Трамп започео авантуру" и да би требало да брине о америчким војницима.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп се огласио о протестима у Ирану: Вашингтон спреман за акцију

Како је пренијела агенција, Лариџанијеве изјаве се вјероватно односе на америчко војно присуство у региону.

Иран је у јуну напао ваздухопловну базу Ал Удеид у Катару, након америчког бомбардовања три иранска нуклеарна објекта.

Трамп је на платформи Truth Social навео да ће Сједињене Америчке Државе "прискочити у помоћ" уколико Иран насилно убије демонстранте.

684f16836f6b2 iran izrael

Свијет

Иран: Одговор на било какву агресију биће суров

"Наоружани смо и спремни за акцију", казао је амерички предсједник, али није изнио више детаља.

Најмање седморо људи је погинуло у досадашњем насиљу током протеста, преноси Тан‌југ.

Иран

optužbe

demonstracije

