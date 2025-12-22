На ивици су ескалације: Могућ нови рат

Извор:
Нови рат између Израела и Ирана више се не доводи у питање, не зна се само у ком тренутку ће почети, а Бењамин Нетанјаху планира састанак с Доналдом Трампом, како би му представио план напада, преносе медији.
Након претходног дванаестодневног сукоба, Блиски исток се налази пред још опаснијим сценаријем. Пропали нуклеарни споразум, обновљене санкције, застали преговори и убрзано јачање војске с обје стране стварају услове за кратак, али знатно разорнији сукоб.
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху планира састанак с америчким предсједником Доналдом Трампом у Мар-а-Лагу, гдје ће представити опције војне акције против Ирана. Међу њима су самостални израелски напад, операција уз ограничену америчку подршку, заједничка акција или потпуно америчка интервенција.
Израел сматра да ирански балистички програм представља хитну пријетњу регионалној и америчкој безбједности.
Израелски безбједносни извори упозоравају да би Иран могао достићи производњу до 3.000 ракета мјесечно, чиме би додатно заштитио своја нуклеарна постројења и ојачао одвраћање.
С друге стране, Иран тврди да може у једном таласу лансирати до 1.500 балистичких пројектила ка Израелу и да је знатно унапредио њихову прецизност.
Техеран наглашава да су његови војни капацитети резултат домаће производње и тврди да су израелски напади уништили мање од три одсто лансирних положаја. Западни извори упозоравају да Иран може измјестити ракетне системе дубље у земљу, ван домашаја израелске и америчке авијације, пише Вечерњи.
