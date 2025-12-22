Logo
Горе мреже! Кћерка Наташе Беквалац објавила снимак са полуголим мушкарцем, па га брзо обрисала

Извор:

Пинк

22.12.2025

19:43

Коментари:

0
Фото: Printscreen/TikTok

Хана Икодиновић, кћерка Наташе Беквалац и Данила Икодиновића, поново је успјела да узбурка друштвене мреже, и то једним кратким, али врло провокативним снимком.

У изазовном издању Хана се снимала испред огледала, док се у позадини појавио мушкарац без мајице који је лагано шетао просторијом, преноси Пинк.

Иако снимак траје свега неколико секунди, био је довољан да запали ТикТок, гд‌је су се коментари низали. Док су једни хвалили Ханин изглед, други су се питали ко је мистериозни мушкарац који се појавио у видеу, а са којим се снимала у соби.

6877c0d23b20c natasa bekvalac

Сцена

Наташа Беквалац о бившем мужу: ''Поставила сам му ултиматум и дан послије тога је имао саобраћајку''

Међутим, кћерка Наташе Беквалац је након неког времена уклонила овај видео материјал са свог ТикТок налога.

Подсјетимо, кћерка пјевачице Наташе Беквалац и бившег ватерполисте Данила Икодиновића, Хана Икодиновић, недавно се преселила у Шпанију, у Мадрид, да планом да тамо настави школовање.

Уписала је факултет за психологију, али је од тога убрзо одустала, па је била у процесу пребацивања на други смјер – маркетинг, како је Наташа Беквалац недавно открила.

Хана Икодиновић

Nataša Bekvalac

TikTok

snimak

