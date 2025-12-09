Владо Георгиев открио да ли је ''Лажљива'' посвећена Наташи Беквалац

Извор:
Пјевач Владо Георгиев проговорио је о пјесми "Лажљива", која важи за један од његових највећих хитова.
Годинама кружи прича да је ту нумеру посветио бившој љубави, пјевачици Наташи Беквалац, а Георгиев је сада открио да ли је то тачно.
- Не, истина је да није посвећена. Посвећена је некој мојој бившој. То није Наташа. Пјесма је настала прије Наташе и прје него што сам јој снимио прву пјесму - признао је Владо Георгиев.
Иначе, Георгиев се недавно сусрео са Наташом Беквалац на једном догађају, када му се она придружила на бини и запјевала са њим.
Пали су искрени загрљаји, осмијеси и по који пољубац у образ, а Владо је сада открио како је у његовим очима изгледао тај сусрет.
- Била је присутна на догађају гдје сам наступао и онда је изашла на бину, било је јако симпатично. Изненадила ме је пријатно, било је то јако спонтано. У принципу волим спонтане ствари. Никад не размишљам шта ћу да кажем, ја увијек кажем шта ми у том тренутку дође. Не смишљам говоре, чини ми се и кад бих смислио да бих све то заборавио - изјавио је Владо Георгиев за К1.
