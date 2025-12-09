Logo
Large banner

Владо Георгиев открио да ли је ''Лажљива'' посвећена Наташи Беквалац

Извор:

Телеграф

09.12.2025

12:31

Коментари:

0
Владо Георгиев открио да ли је ''Лажљива'' посвећена Наташи Беквалац

Пјевач Владо Георгиев проговорио је о пјесми "Лажљива", која важи за један од његових највећих хитова.

Годинама кружи прича да је ту нумеру посветио бившој љубави, пјевачици Наташи Беквалац, а Георгиев је сада открио да ли је то тачно.

илу-радијатор-02092025

Градови и општине

Бијељина и даље без гријања: Због хладних учионица скраћени часови

- Не, истина је да није посвећена. Посвећена је некој мојој бившој. То није Наташа. Пјесма је настала прије Наташе и прје него што сам јој снимио прву пјесму - признао је Владо Георгиев.

Иначе, Георгиев се недавно сусрео са Наташом Беквалац на једном догађају, када му се она придружила на бини и запјевала са њим.

Пали су искрени загрљаји, осмијеси и по који пољубац у образ, а Владо је сада открио како је у његовим очима изгледао тај сусрет.

hitna pomoc

Свијет

Троје дјеце пропало кроз кров школе

- Била је присутна на догађају гдје сам наступао и онда је изашла на бину, било је јако симпатично. Изненадила ме је пријатно, било је то јако спонтано. У принципу волим спонтане ствари. Никад не размишљам шта ћу да кажем, ја увијек кажем шта ми у том тренутку дође. Не смишљам говоре, чини ми се и кад бих смислио да бих све то заборавио - изјавио је Владо Георгиев за К1.

Подијели:

Тагови:

Nataša Bekvalac

Vlado Georgiev

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Инвалиднине за жене жртве рата расту за 10 одсто

Република Српска

Инвалиднине за жене жртве рата расту за 10 одсто

1 ч

0
Троје дјеце пропало кроз кров школе

Свијет

Троје дјеце пропало кроз кров школе

1 ч

0
psi

Свијет

Предложен нови закон: Три шетње дневно за псе или папрена новчана казна

1 ч

0
Додик: У Савјету министара заступа се јасан став Српске; Договор основа свега

Република Српска

Додик: У Савјету министара заступа се јасан став Српске; Договор основа свега

1 ч

0

Више из рубрике

Модни креатор оплео по Дари Бубамари: ''Она није нормална''

Сцена

Модни креатор оплео по Дари Бубамари: ''Она није нормална''

4 ч

1
Мис Јамајке која је пала са бине у критичном стању, огласили се организатори

Сцена

Мис Јамајке која је пала са бине у критичном стању, огласили се организатори

15 ч

0
Саша Ковачевић прикључен на инфузију: Познато са чиме се бори

Сцена

Саша Ковачевић прикључен на инфузију: Познато са чиме се бори

15 ч

0
Жена Сергеја Трифуновића открила како је њена мајка реаговала на удају: "Ваљда знаш шта радиш"

Сцена

Жена Сергеја Трифуновића открила како је њена мајка реаговала на удају: "Ваљда знаш шта радиш"

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

47

Власник локала претукао госта

13

47

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

13

44

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

13

38

Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

13

37

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner