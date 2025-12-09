Предложен нови закон: Три шетње дневно за псе или папрена новчана казна

Извор:
Б92
09.12.2025
12:18
Организација за заштиту животиња ПЕТА предложила је контроверзан закон у америчкој савезној држави Делавер који би власнике паса обавезао на најмање три шетње дневно.
Они који се не би придржавали овог правила суочили би се са казном до 500 долара.
Из ПЕТА-е истичу како редовне шетње псима не пружају само прилику за обављање нужде, већ им помажу у одржавању здраве тежине, смањују ризик од болести и нуде менталну стимулацију кључну за спречавање депресије, досаде и тјескобе.
"За већину паса, шетња је право олакшање, односно прилика да својим осјетљивим њушкама поњуше комшилук и виде ствари осим четири зида, а омогућити им то барем три пута дневно није много", поручила је оснивачица ПЕТА-е Ингрид Њукирк у приједлогу.
Њукирк је као примјер навела италијански град Торино, гдје се власници суочавају са казнама до 579 долара ако своје псе не прошетају три пута дневно.
"ПЕТА тражи од прве државе која је ратификовала Устав да предводи нацију у доношењу законодавства које поштује псе, који захтевају менталну стимулацију, физичку вјежбу и одморе за нужду, баш као и њихови власници", додала је.
Ако закон буде усвојен, Делавер би постао прва америчка савезна држава која захтијева минимално три шетње дневно за псе, али чини се да власници нису нимало одушевљени том идејом.
Друштвене мреже преплавили су бијесни коментари власника паса који су изразили своје незадовољство. Многи истичу како неке пасмине једноставно не желе или не могу ићи у толико шетњи сваки дан.
"Ах да. Нека вучем свог 16-годишњег јазавчара са проблемима са леђима у три шетње дневно или ризикујем да га пошаљу у склониште које ће га вероватно убити. То ће сигурно помоћи", саркастично је написао један власник. "Како ће се ово спроводити? Хоће ли надзорник за псе ићи од врата до врата са контролном листом?", упитао је други.
"Не слажем се", изјавио је трећи. "Многи људи неће усвојити пса ако је то услов. Три одласка на нужду сигурно и једна до две стварне шетње, али ово… превише је."
"Како би ико ко ради могао шетати псе минимално три пута дневно? То би било идеално, али није практично. Време у Делаверу може бити тешко и за пса и за власника", додао је четврти корисник.
Кинолози: Потребе се разликују од пса до пса
Поједини власници истакли су да, као и код људи, не требају сви пси исту количину физичке активности. "То је као да се захтева да свака особа иде у теретану сваки дан. Ја често чувам псе, и многи пси које чувам само изађу обавити нужду, уопште нису за дуге шетње", написао је један корисник.
Други су, пак, поздравили идеју подизања свијести, иако је сматрају нереалном. "Очигледно није реалан напор или кампања, али они подижу свест о чињеници да многи пси (вјероватно већина) не добијају одговарајуће шетње или вријеме напољу", подијелио је своје мишљење један коментатор.
Према Америчком кинолошком савезу, количина вјежбе коју пас треба зависи од више фактора, попут доби, здравља и пасмине. На примјер, штенадима више одговарају краће и чешће шетње, умјесто једне дуге шетње од сат времена, како је ПЕТА сугерисала.
"Често штенад мора да обави нужду одмах након јела, па повезивање ваших шетњи са тим може помоћи", објаснила је ветеринарка Емили Вилсон. "Са десет недеља старим штенетом, могли бисте изаћи у десетоминутну шетњу два или три пута дневно", додала је.
Др. Вилсон је такође нагласила да се удаљеност и темпо шетње мењају како пси старе и да им у старијој доби можда неће требати толико излазака као кад су били млађи, пише Б92.
