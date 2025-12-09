Десетине хиљада афричких пингвина угинуло од глади

Извор:
На десетине хиљада одраслих афричких пингвина уз обалу Јужноафричке Републике угинуло је од глади у посљедњих осам година, чиме је њихова популација смањена за око 95 одсто, открива нова студија.
Сваке године, афрички пингвини проводе око 20 дана на копну у фази митарења, односно процеса замјене старог перја новим, и обично се угоје у припреми за овај период гладовања.
Али између 2004. и 2011. залихе њихове главне хране, сардине Сардинопс сакс, спале су на око 25 одсто свог максимума.
"Ако је храну претешко пронаћи прије митарења или непосредно послије, они неће имати довољно резерви да преживе гладовање", каже Ричард Шерли, биолог Универзитета у Ексетеру истичући да птице вјероватно скончавају у мору.
Масовно изгладњивање погодило је два најважнија мјеста за размножавање афричких пингвина између 2004. и 2011, изазивајући смрт око 62.000 одраслих јединки.
Еколог Роберт Крафорд из Одјељења за шумарство, рибарство и животну средину у Кејптауну и његове колеге открили су да су промјене у температури и салинитету, проузроковане климатским промјенама узрокованим људским дјеловањем, довеле до драстичног смањења рибљег фонда. Поред тога, велики притисак представља и рибарска индустрија.
"Преживљавање одраслих, посебно током годишњег митарења, снажно је повезано са доступношћу плијена. Високе стопе излова сардине, које су кратко достигле и до 80 одсто 2006. године, у периоду када је популација тих риба опадала због промјена у животној средини, вјероватно су погоршале смртност пингвина", оцјењује Шерли.
Угрожена врста
Ситуација се поправила од тада, па су афрички пингвини проглашени критично угроженом врстом, са мање од 10.000 парова који се размножавају у 2024. години.
Као и код масовног помора ријечних делфина, локалне мјере за ублажавање ситуације могу имати ограничен домет.
"Приступи управљању риболовом који смањују излов сардина када је њихова биомаса мања од 25 одсто максималне и омогућавају већем броју одраслих да преживе и оставе потомство, као и они који смањују смртност младих сардина, такође би могли помоћи, иако се о томе воде расправе", каже Шерли.
Без рјешавања промјена у животној средини, обнављање популације пингвина је "тешко", упозоравају истраживачи, а ако се постојећи трендови наставе, афрички пингвини изумријеће у наредних 10 година.
"Сајенс Алерт" упозорава да људске активности уништавају дивљи свијет на Земљи у неслућеним размјерима, а популације су опале за више од двије трећине од седамдесетих.
Заједно са уништавањем свјетских коралних гребена и смрћу великог броја јегуља, птица, афричких слонова и ријечних делфина, ово је још један догађај масовног угинућа дивљих животиња који се сада приписује климатским промјенама, преноси Euronews.
