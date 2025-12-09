Сијарто: Ометаћемо све нове покушаје да се уведу санкције Москви

Извор:
СРНА
09.12.2025
12:01
Коментари:0
Мађарска ће ометати усвајање било каквих приједлога за увођење нових санкција Русији, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
Он је новинарима у Москви рекао да се Мађарска одупире великом притиску, чији је циљ да се омета њена сарадња са Русијом.
Сијарто је нагласио да је Мађарска подржала ту сарадњу, коју ће и даље развијати и подржавати.
Свијет
Јапан одбио захтјев ЕУ да се придружи Урсулином плану крађе руске имовине
"Успјели смо да се одупремо свим санкцијама које су биле против мађарских интереса и економске сарадње. Уколико буде сличних приједлога да се уведу такве санкције, ми ћемо то да спријечимо", навео је Сијарто
Свијет
2 ч0
Економија
2 ч0
Регион
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму