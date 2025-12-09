Logo
Сијарто: Ометаћемо све нове покушаје да се уведу санкције Москви

09.12.2025

12:01

Фото: АТВ

Мађарска ће ометати усвајање било каквих приједлога за увођење нових санкција Русији, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

Он је новинарима у Москви рекао да се Мађарска одупире великом притиску, чији је циљ да се омета њена сарадња са Русијом.

Сијарто је нагласио да је Мађарска подржала ту сарадњу, коју ће и даље развијати и подржавати.

"Успјели смо да се одупремо свим санкцијама које су биле против мађарских интереса и економске сарадње. Уколико буде сличних приједлога да се уведу такве санкције, ми ћемо то да спријечимо", навео је Сијарто

