Након смрти беба у болници у Црној Гори, медицинска сестра добила отказ

Телеграф
09.12.2025
11:51
У Општој болници у Никшићу још једна медицинска сестра остала је без посла због смрти новорођенчета 26. октобра.
"У складу са законом, након спроведених мјера интерне и екстерне контроле и дисциплинског поступка, друга медицинска сестра добила је отказ. Првој је истекао уговор о раду, што се сматра отказом", рекао је за Дан директор никшићке болнице др Зоран Мркић.
Како подсећа лист, двије медицинске сестре које су биле задужене за вршење надзора над бебом суспендоване су одмах након тог трагичног догађаја. Након суспензије, једној од њих није продужен уговор о раду, док је друга добила отказ након окончања дисциплинског поступка.
Како је раније саопштила породица, здрава беба је рођена 22. октобра, а оцијењена је највишом оцјеном. Три дана касније, 25. октобра, новорођенчету је констатована жутица, након чега је одведено у собу за фототерапију, у којој је требало да остане 24 сата.
Према прелиминарном налазу обдукције, како је саопштила породица, смрт је наступила око 21.10 часова истог дана. Као узрок смрти наведено је гушење млијеком приликом бљуцкања.
"Беба је остављена сама, нико није био ту од особља болнице да јој помогне, да је окрене, потапше, шта год", саопштила је породица након трагичног догађаја.
Више државно тужилаштво у Подгорици саопштило је да је, у оквиру предмета који је формиран поводом смрти новорођенчета у Општој болници Никшић, издат налог за обдукцију, те да је обдукциони налаз достављен тужилаштву. Након пријема налаза, тужилаштво је замолбеним путем затражило додатно судско-медицинско вјештачење од Института за судску медицину Медицинског факултета Универзитета у Београду.
"Циљ вјештачења је утврђивање узрока смрти новорођенчета", саопштено је прошле седмице из Вишег тужилаштва.
Навели су да се предмет налази у фази извиђаја, те да ће, по пријему новог налаза и мишљења, предузети све потребне мјере и радње у складу са законом ради доношења даљих одлука.
Министар здравља Црне Горе Војислав Шимун саопштио је недавно у Скупштини Црне Горе да су због овог случаја двије медицинске сестре суспендоване, те да је једна од њих добила отказ, односно није јој продужен уговор о раду.
"Директор болнице је спровео све из своје надлежности. Суспендоване су двије сестре које су вршиле надзор над дјететом, од чега је једна добила отказ. За обје је у комуникацији са тужилаштвом пружио све неопходне доказе и сумње у случају постојања евентуалне кривичне одговорности", рекао је Шимун.
Директор никшићке болнице Зоран Мркић рекао је да су затражене изјаве свих који су у том тренутку пружали здравствену заштиту на одјељењу, као и изјаве начелника и главних медицинских сестара Одјељења породилишта и Одјељења за новорођенчад.
Из Опште болнице Никшић саопштили су да ће се поводом смрти новорођенчета огласити када добију обдукциони налази.
