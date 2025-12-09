ЦИК не зна гдје удара: Форсира набавку скенера упркос жалбама понуђача

Извор:
АТВ
09.12.2025
11:44
Коментари:1
Централна изборна комисија БиХ (ЦИК) упорна је у намјери да испуни жеље Кристијана Шмита о набавци скенера, упркос томе што њихов тендер, како тврде поједини понуђачи, није у складу са Законом о јавним набавкама.
Наиме, 26. новембра дјелимично је уважена жалба једног од понуђача која је данас прослијеђена Канцеларији за разматрање жалби.
И ту није крај јер је 3. децембра стигла још једна жалба.
БиХ
Комичан тендер ЦИК-а: Хоћемо паре, али не знамо ни ми за шта
Међутим, упркос томе, ЦИК БиХ инсистира на томе да се процес јавне набавке система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића на бирачким мјестима настави иако је жалбени поступак још увијек у току.
Јасно је да је ЦИК под великим притиском, вјероватно ОХР-а, односно њиховог налогодавца Кристијана Шмита који је све и закувао.
Ваља подсјетити да су у самој комисији признали да они чак и не знају шта заправо траже путем овог тендера. Знају, међутим, да траже милионе марака народних пара за ове намјене.
"Кад се заврши читава ова активност, да направимо један краћи програм едукације, прије свега наших чланова ЦИК-а, наших упосленика и тако даље са суштином те, да тако кажем, те тендерске документације, шта ми све тамо тражимо, да у неком наредном периоду идемо с том едукацијом, с упознавањем, са дисеминацијом тог цијелог процеса, јер се ради о јако обимној документацији која у многим стварима је непозната широј јавности", рекао је Суад Арнаутовић, члан Централне изборне комисије БиХ и тако признао да немају појма на шта би да потроше 112 милиона КМ, колико би требало да кошта овај њихов "подухват".
Градови и општине
Инспекторат најавио ванредну контролу школе у Мркоњићу
А, да је овдје ријеч о великим притисцима са стране, прије свега из ОХР-а, може се закључити из ријечи другог члана Комисије Жељка Бакалара.
Он се недавно "похвалио" да имају подршку "међународне заједнице", али и осуо паљбу по домаћим институцијама.
"Нажалост, ми смо усамљени као институција. Имамо подршку великог дијела међународне заједнице, немамо подршку државе, немамо подршку Парламента, немамо разумијевање Савјета министара. Углавном, у овоме смо сами", рекао је тада Бакалар.
Јасно је да је Кристијан Шмит онај који највише жели да се ови скенери набаве, па чак и уз кршење процедура. То доказују и његове одлуке, прије свега клаузула којом за потребе ЦИК-а одобрење финансија може да потписује замјеник министра без одобрења министра финансија.
Подсјећамо, за пројекат набавке ових технологија заинтересовано је 70 компанија, од којих су некима уважене жалбе.
То, међутим, ЦИК-у не смета да захтијева да се поступак јавне набавке настави. Иако можда није у складу са законом!
БиХ
16 ч0
БиХ
18 ч0
БиХ
19 ч9
БиХ
19 ч4
Најновије
Најчитаније
13
47
13
47
13
44
13
38
13
37
Тренутно на програму