Инспекторат најавио ванредну контролу школе у Мркоњићу

Републичкој инспекцији за просвјету се до данас, 9. децембра, нису обраћали родитељи ученика Основне школе "Иван Горан Ковачић" из Мркоњић Града, а због навода о вршњачком насиљу у школи, али ће надлежна инспекција у најкраћем року извршити ванредну контролу у дијелу својих надлежности, потврђено нам је из Инспектората Републике Српске.
"Имајући у виду да постоји сумња на непримјерено понашање и присуство вршњачког насиља међу ученицима, надлежна инспекција ће у најкраћем року извршити ванредну контролу у дијелу својих надлежности, како би се утврдило да ли је школа предузела све прописане мјере за заштиту дјеце од насиља и злостављања", речено је за "Независне новине" из Инспектората Републике Српске.
Подсјетимо, родитељи ученика Основне школе "Иван Горан Ковачић" из Мркоњић Града изнијели су тврдње да су њихова дјеца жртве вршњачког насиља.
Родитељи су истрајни у томе да овај случај буде изведен на чистац, а и јутрос су се, како сазнају "Независне новине", састали како би видјели шта и како даље.
Родитељи ученика кажу да су прошлог понедјељка сазнали да њихова дјеца трпе злостављање и вршњачко насиље више од годину и по.
Очекују од надлежних институција да све испитају, како би школа била и остала безбједно мјесто за све ученике.
