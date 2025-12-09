Logo
Large banner

Инспекторат најавио ванредну контролу школе у Мркоњићу

09.12.2025

11:38

Коментари:

0
Инспекторат најавио ванредну контролу школе у Мркоњићу
Фото: АТВ

Републичкој инспекцији за просвјету се до данас, 9. децембра, нису обраћали родитељи ученика Основне школе "Иван Горан Ковачић" из Мркоњић Града, а због навода о вршњачком насиљу у школи, али ће надлежна инспекција у најкраћем року извршити ванредну контролу у дијелу својих надлежности, потврђено нам је из Инспектората Републике Српске.

"Имајући у виду да постоји сумња на непримјерено понашање и присуство вршњачког насиља међу ученицима, надлежна инспекција ће у најкраћем року извршити ванредну контролу у дијелу својих надлежности, како би се утврдило да ли је школа предузела све прописане мјере за заштиту д‌јеце од насиља и злостављања", речено је за "Независне новине" из Инспектората Републике Српске.

Подсјетимо, родитељи ученика Основне школе "Иван Горан Ковачић" из Мркоњић Града изнијели су тврдње да су њихова д‌јеца жртве вршњачког насиља.

donald-tramp-28082025

Свијет

Трамп: Казна ЕУ за Икс је гнусна

Родитељи су истрајни у томе да овај случај буде изведен на чистац, а и јутрос су се, како сазнају "Независне новине", састали како би вид‌јели шта и како даље.

Родитељи ученика кажу да су прошлог понед‌јељка сазнали да њихова д‌јеца трпе злостављање и вршњачко насиље више од годину и по.

Очекују од надлежних институција да све испитају, како би школа била и остала безбједно мјесто за све ученике.

Подијели:

Тагови:

Inspektorat RS

вршњачко насиље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп: Казна ЕУ за Икс је гнусна

2 ч

0
Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

Свијет

Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

2 ч

0
Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке

Хроника

Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке

2 ч

0
Вакцинисани против ковида имају 50 одсто мањи ризик од смрти

Здравље

Вакцинисани против ковида имају 50 одсто мањи ризик од смрти

2 ч

1

Више из рубрике

"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"

Градови и општине

"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"

3 ч

0
Бијељина - Гријања неће бити најмање до краја седмице?

Градови и општине

Бијељина - Гријања неће бити најмање до краја седмице?

18 ч

0
РиТЕ Угљевик од јуче није на мрежи

Градови и општине

РиТЕ Угљевик од јуче није на мрежи

18 ч

0
Дјечак из Добоја побиједио на међународном фестивалу хармонике у Грацу

Градови и општине

Дјечак из Добоја побиједио на међународном фестивалу хармонике у Грацу

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

47

Власник локала претукао госта

13

47

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

13

44

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

13

38

Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

13

37

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner