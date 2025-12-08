Бијељина - Гријања неће бити најмање до краја седмице?

Аутор:Сања Трифковић
08.12.2025
19:10
Коментари:0
Прво је гријање почело, па мало стало, угља је било за двије лопате, па је угаљ дошао, е онда је кажу лошег квалитета, па је опет стало, било неколико дана и онда поново прекинуло...укратко је хронологија мање од мјесец дана од почетка сезоне гријања.
Из Градске топлане су се уредно извињавали, што није баш загријало станове. За сада само обавјештење на веб страници, да га због квара нема. Зато на Инстаграму и Фејсбуку градоначелника има информација - да гријања бити неће најмање до краја седмице.
„С обзиром на величину квара и комплексност радова (током викенда је било пражњење система, актуелно се приступа цјевоводу у комплетној дужини и врши демонтажа истог, наредних дана ће бити спроведена замјена дотрајалих цијеви и монтажа нових), према процјени радника на терену, санација квара се очекује до краја седмице", написао је на Фејсбуку др Љубиша Петровић.
Ученици ОШ „Свети Сава“, од данас имају скраћене часове. Дјеца у школи у бундама.
„Ми смо у сталној комуникацији са Министарством просвјете и културе и обавијестили смо их о данашњем скраћењу наставе и очекујемо и у току дана сагласност и за баредне дане ако буде било потребе, обраћали смо се Градској управи неколико пута са молбом да нађемо начин и рјешење због ове новонастале ситуације али још увијек нисмо добили никакав одговор“, рекао је Владимир Вуловић, директор ОШ „Свети Сава“, Бијељина
Љубиша Петровић у журби од аеродрома до аеродрома, тек некако „ухвати времена“ да објави „лијепу причу недјељом“, попут оне да је ове гостовао у Хамбургу да набави чувени клавир. Прије тога да каже да ће умањити рачуне за гријање јер га фактички није ни било, што идаље оставља питање: као је могуће да гријања у децембру нема? Скупштина је урадила све што је било у њеној законској надлежности да се стање у Градској топлани стабилизује. На приједлог Градоначелника и управе Топлане усвојена је виша цијена гријања, одобрена гаранција за кредит од 2,6 милиона KМ и додатна интервентна средства у претходном периоду. Има ли кућа домаћина, питају грађани?
„Бијељина има градоначелника? Ја мислим...А он грије све. Сад ћемо ићи на музику, не треба боље гријање.... И стварно има једна музика од Ростроповића, озбиљна музика, аја волим Мирослава Илића, али кад је ставила музику од Ростроповића најежи ми се кожа. Нисам се огријо. Међутим овдје ако нема гријања клавир не може помоћ, слабе су шансе,
„Није то никакво чудо, гријање се требало обновити уназад пет, десет година, међутим ништа се не ради, град стоји, а када град стоји пропада, па самим тим и гријање, ко зна кад ће га бити, по оваквом раду и понашању, али клавир то је друга ствар, битно је да је он стигао, да они што ништа не раде због којих град пропада,, да имају шта радити, да свира“, неки су од коментара грађана.
Грађани барем могу мирно да спавају, ако могу од хладноће, јер је јуче одабран клавир. Овај „историјски моменат“ за Бијељину са грађанима је на друштвеним мрежама подијелио и сам градоначелник истичући угодно вријеме које је провео у Хамбургу са супругом и талентованим пијанистима Семберије док су бирали клавир. Бијељино нека ти је са срећом концертни клавир – поручио је Петровић са Инстаграма и Фејсбука, са чиме се дјелимично слажу и грађани, а то је да је Бијељини можда само луда срећа
