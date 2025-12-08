Предсједник билећке Скупштине подноси оставку - враћа мандат

Извор:
Предсједник Скупштине Општине Билећа Мирослав Суџум (СНСД) поднио је оставку на ову функцију.
Како сазнаје портал "Директ", Суџум се из политичког живота повлачи из личних разлога и враћа освојени одборнички мандат.
Он је Комисији за избор и именовање доставио захтјев за оставку, коју би требало да потврди и Скупштина Општине Билећа на наредном засједању.
Суџум неће више бити ни одборник, јер ће вратити и одборнички мандат, а умјесто њега у скупштину ће ући сљедећи са листе.
Мирослав Суџум је потврдио за поменути портал да се повлачи из политике из личних разлога, те рекао да не би више ништа коментарисао.
