Ослобођено око 100 дјечака који су отети из школе

Око стотину дјечака који су били отети из католичке школе у централној Нигерији прошлог мјесеца, ослобођено је, саопштиле су данас нигеријске власти.
Начелник полиције државе Нигер, Адаму Абдулахи Елеман, и бискуп Булус Даува Јохана, који је задужен за школу као локални вођа католичке заједнице, рекли су за Би-Би-Си да су добили потврду о ослобађању ученика.
Они су потврдили да их је владина Канцеларија савјетника за националну безбједност обавијестила да ће дјеца од данас бити поново са родитељима.
Више од 250 ученика и 12 запослених киднаповано је из католичке школе "Света Марија" у Папирију, што је посљедња у низу масовних отмица у Нигерији.
Детаљи о ослобађању 100 школске дјеце остају нејасни, укључујући питање да ли је то обезбјеђено преговорима или силом, а није познато ни да ли је отичарима плаћен откуп.
Гувернер сусједне државе Насарава, Абдулахи Суле, рекао је локалним медијима да је савезна влада одиграла кључну улогу у ослобађању ђака.
Школе и вјерски објекти у сјеверној и централној Нигерији су све чешће на мети отмичара.
Прошле недјеље, наоружани отмичари су одвели најмање 20 људи у два одвојена напада - у новооснованој цркви у централној држави Коги и у претежно муслиманској северној држави Сокото, гдје су међу отетима биле невјеста и њене дјеверуше.
