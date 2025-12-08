Logo
Ухапшена једна особа из Тузле за којом су због тешких крађа расписане потраге

Извор:

СРНА

08.12.2025

11:09

Ухапшена једна особа из Тузле за којом су због тешких крађа расписане потраге
Фото: Pexels

У Бијељини је ухапшено лице из Тузле чији су иницијали Ж.Х. за којим су због тешких крађа расписане потраге судова и тужилаштава у Калесији, Тузли и Грачаници, саопштено је из Полицијске управе Бијељина.

Лице је ухапшено у суботу, 6. децембра, и предато у надлежност Судској полицији Тузланског кантона.

У сервисној информацији полиције се наводи да је у Шамцу у суботу, 6. децембра, ухапшено лице чији су иницијали М.Г. са подручја те општине, јер возећи аутомобил "нисан" учествовало у саобраћајној незгоди, а утврђено је да је имало 1,60 промила алкохола у крви.

У Бијељини је јуче пријављена крађа новца из паркираног аутомобила и у току је расвјетљавање кривичног дјела тешка крађа.

Бијељинац чији су иницијали Б.Н. ухапшен је због почињених прекршаја и непристојног понашања, а лице је одбило да се подвргне испитивању на присуство алкохола у крви.

