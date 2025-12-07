Logo
Large banner

Дошао да поправи кабловску, па погинуо у бизарној несрећи

Извор:

Телеграф

07.12.2025

22:31

Коментари:

0
Дошао да поправи кабловску, па погинуо у бизарној несрећи

Један радник погинуо је у петак у Гроцкој, док је радио на одржавању телекомуникационе кабловске мреже, сазнаје "Телеграф".

Несрећа се десила на Смедеревском путу.

Како сазнаје поменути портал, несрећни радник М. И. (57) налазио се на стубу.

Ту се налазио и камион, којим је управљао М. Л. (49).

Док је возио, М. Л. је закачио каблове, које је возилом повукао са стуба и том приликом радник је пао.

Преминуо је на лицу мјеста.

Подијели:

Тагови:

несрећа

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јусуф Арифагић

Економија

Два дана радна, два слободна: Даје 1750 КМ плату, али нема радника

7 ч

3
Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

Градови и општине

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

3 д

1
Продаје се кућа у Сечњу

Србија

Мишо продаје кућу од 130 квадрата за 20.000 КМ

5 ч

0
Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

Фудбал

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

3 ч

0

Више из рубрике

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

Хроника

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

3 ч

0
Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Хроника

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

3 ч

0
Откривен могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Стојкетов тјелохранитељ

Хроника

Откривен могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Стојкетов тјелохранитељ

7 ч

0
Аутомобил завршио у каналу, има повријеђених

Хроника

Аутомобил завршио у каналу, има повријеђених

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

31

Дошао да поправи кабловску, па погинуо у бизарној несрећи

22

28

Стигла пресуда тренеру Жељезничара након дербија

22

12

Рукометаш из Приједора постигао 30 голова на утакмици

21

58

Централне вијести 07.12.2025.

21

47

Послала отровне малине да би се осветила љубавнику: Страдале невине дјевојчице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner