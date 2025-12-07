Дошао да поправи кабловску, па погинуо у бизарној несрећи

Извор:
Један радник погинуо је у петак у Гроцкој, док је радио на одржавању телекомуникационе кабловске мреже, сазнаје "Телеграф".
Несрећа се десила на Смедеревском путу.
Како сазнаје поменути портал, несрећни радник М. И. (57) налазио се на стубу.
Ту се налазио и камион, којим је управљао М. Л. (49).
Док је возио, М. Л. је закачио каблове, које је возилом повукао са стуба и том приликом радник је пао.
Преминуо је на лицу мјеста.
