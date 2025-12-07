Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Извор:
АТВ
07.12.2025
20:04
Полицијски службеник Далибор Цвијановић оптужен је да је након свађе у локалу у Полицијској станици у Оџаку претукао П.А., којег је тукао палицом по глави и тијелу те га је наставио тући чак и кад му је шеф наредио да престане.
Кантонално тужилаштво Посавског кантона терети га за кривично дјело злостављање у обављању службе у стицају са кривичним дјелом лака тјелесна повреда.
Како пише у оптужници, све се десило 25. априла 2023. године око 5.20 у просторијама Полицијске управе Оџак.
Наведено је да се све десило у просторијама Полицијске станице Оџак, гдје се оптужени полицијски службеник налазио на дужности.
Како пише у оптужници, након претходног вербалног сукоба са П.А. у угоститељском објекту, у ходник наведене полицијске управе ушао је П.А.
"Без услова за примјену силе у сврху заштите људских живота, одбијања напада, савладавања отпора особе коју треба привести, задржати или лишити слободе и спречавања бијега, без икаквог повода и разлога употријебио је силу према П.А. и отпочео злостављање истог", пише у оптужници.
Како је појашњено, службеном полицијском гуменом палицом коју је држао код себе задао му је више удараца по глави и другим дијеловима тијела.
Од тих удараца је П.А. пао на тло, покушавајући рукама заштитити лице, а полицајац га је наставио палицом тући по леђима и док се налазио на тлу.
Даље се додаје да је полицајца зауставио његов надређени шеф смјене К.Ј., који му је наредио да престане са даљим нападом на П.А., а потом отишао у просторију иза дежуране.
П.А. се подигао и обратио К.Ј. ријечима: "Не желим више ништа са њим расправљати, видиш шта ми је урадио, да ме је претукао, сад теби желим поднијети пријаву за то шта је урадио."
Пошто је П.А. рекао да неће изаћи из Полицијске станице док не поднесе пријаву против њега, оптужени му је поново пришао те га наставио тући, преноси портал "Независне".
"Ударао га је палицом по глави и леђима, након чега је П.А. успио изаћи из станице како би спријечио даљи физички напад на себе", наводи се у оптужници.
Додаје се да је П.А. задобио лаке повреде у виду крви у урину као посљедица потреса бубрега, нагњечења главе, нагњечења леђа и нагњечења и крвног подлива трбушне стијенке десно.
Наводи се да је оптужени био свјестан значаја свог дјела, да својим радњама врши злостављање другог у обављању службе и да другог може повриједити, што је и хтио.
Тужилаштво је такође предложио надлежном суду да му се изрекне мјера забране вршења посла полицијског службеника МУП-а Посавског кантона.
