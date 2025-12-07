Полиција трага и за Алибегом након пуцњаве у ресторану

Извор:
Курир
07.12.2025
15:37
Коментари:0
Полиција је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, расписала потрагу за Ненадом Алајбеговићем (44), званим Алибег, који је синоћ око 21 сат био у друштву Н. К. (30) који је рањен са осам метака у познатом новобеоградском ресторану, сазнаје "Курир".
Према ријечима неименованог извора поменутог портала, полиција потражује некадашњег вођу навијача Партизанове групе Забрањени, због тога што је напустио лице мјеста.
"Алибег је синоћ сједио за столом у ресторану са Н. К. када је мушкарац обучен у црно и са капуљачом на глави ушао унутра и испалио осам хитаца у Н. К. Алајбеговић је, чим је видио пиштољ, побјегао најприје уз степенице, најприје на други ниво ресторана, а онда је отишао и са лица мјеста", каже извор и додаје да је Алајбеговић у овом случају директни очевидац покушаја убиства и особа која би могла бити од значаја за истрагу.
Иначе, екипа "Курира" која је синоћ била на мјесту пуцњаве, забиљежила је како Ненад Алајбеговић, практично бјежи из ресторана након пуцњаве. На снимку који су забиљежили, види се како он у јакни и фармеркама излази из локала, затим се саплиће и пада! Потом брзо устаје и ужурбаним ходом одлази до аутомобила "фијат", сједа на мјесто возача, даје гас и одлази.
Подсјетимо, рањени Н. К. је хитно превезен у Ургентни центар, гдје је синоћ и оперисан.
"Повреде су му изузетно тешке, погођен је са осам метака у стомак. Животно је угрожен", каже извор.
Иначе, Ненад Алајбеговић познат је јавности и ово је 11. пут да је преживио пуцњаву. Посљедњи пут се на мети нападача нашао у јулу ове године, такође на Новом Београду, када је непознати нападач пуцао на њега док је сједио у ауту. И тада је, подсјећа извор, прошао без повреда, као и сада.
Такође, у октобру ове године полиција је ухапсила неколико припадника врачарског криминалног клана због сумње да су током 2020. године чак три пута покушали да убију Алибега.
Синоћну пуцњаву у познатом новобеоградском ресторану снимиле су надзорне камере.
