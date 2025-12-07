Хрватица шокирала Београђанку, ово је урадила на станици у Загребу

Извор:
Телеграф
07.12.2025
15:34
Коментари:0
Београђанка која се враћала из Шибеника, Марија Пешић (28), имала је једну необичну ситуацију на аутобуској станици у Загребу гдје је пресједала.
Како је рекла за Телеграф није ни слутила да ће јој жена која јој је потпуни незнанац овако уљепшати дан и читаво путовање које никада неће заборавити.
Марија се заситила београдске гужве и одлучила да посјети пријатеље у Шибенику и са њима проведе пет дана крај мора у прелијепим заласцима сунца и чистом морском ваздуху далеко од буке и саобраћајне гужве. Када је дошао дан повратка, сјела је у аутобус који је ишао из Шибеника за Загреб, а поред ње сјела је једна старија госпођа која има око 60-65 година и ту почиње ова необична прича.
Град повећава накнаде за новорођенчад на 1.000 КМ
- Ступиле смо спонтано у комуникацију кроз коју сам схватила да је из Далмације, али да живи у Бечу. Рекла ми је да много воли да путује и управо се враћала се из Грчке. Тако смо и почеле да причамо о животу и убрзо сам схватила да нам се прилично поклапају погледи на свијет. Обје волимо да путујемо, а она ми је рекла да ће путовати докле год је здравље буде служило, без обзира на године - прича нам Марија.
И тако је прошло неколико сати вожње до Загреба. Марија јој је испричала да се враћа у свој родни град послије кратког одмора у Хрватској и да се тешка срца опростила од пријатеља и прелепог града, а није ни слутила да ће и ова госпођа постати "дио њеној незаборавног путовања".
- Стигле смо у Загреб, понудила се на станици да ми чува кофер док ја обавим шта имам. Када сам се вратила у знак захвалности и због лијепог дружења, поклонила сам јој мандарине које сам ја добила и које су преукусне. Она је затим извадила новчаник и дала ми новац, како је рекла "да ми се нађе", да не морам да бринем - прича Марија детаљно и истиче да јој на крај памети није било да ће то да уради.
- Поручила је кафу и за мене мислећи да имам више времена, међутим ја сам морала даље да журим на следећи аутобус. Журила сам и нисам стигла ни да узмем њен број телефона. Растале смо се уз реченицу да ћемо се можда опет негдје срести. Прво сам наравно одбила новац, али била је јако упорна и онда ми је рекла "знам ја шта је младост, ово ти је благослов од мене" - прича саговорница.
Марија стигла на свој други превоз, онај који је вози за Београд, и тек сад се укрцала и сјела схватила је шта се догодило у тој брзини. Схватила је да је једна бака Сузана за њу до тада попуни незнанац, поред њених пријатеља, допринијела томе да ово сигурно буде путовање које ће памтити цијели живот. Каже да је напунила батерије, одморила се, али као што је то увијек случај с њом, стекла и нова познанства. Схватила је да добри људи и даље постоје гдје год живјели и како год се звали.
2 ч0
2 ч0
3 ч0
4 ч0
