Град повећава накнаде за новорођенчад на 1.000 КМ

Извор:
АТВ
07.12.2025
15:30
Коментари:0
Од сљедеће године Град Крижевци повећава исплате новчане накнаде за новорођенчад из градског буџета и оне ће износити 500 евра (скоро 1.000 КМ) за прво дијете умјесто досадашњих 200 евра.
Како стоји у приједлогу измјена и допуна Одлуке о остваривању права из социјалне његе Града Крижеваца дар ће се за свако даљње дијете увећавати за стотину евра, а не за 200 као што је било до сада.
Бања Лука
Бањалука мијења радно вријеме кафића
Осим тога, надопуњује се и поступак остваривања права на једнократну накнаду грађанима.
И то у посебно оправданим несретним случајевима попут пожара или поплаве у кући или стану који једина некретнина за становање или привредној згради односно објекту за домаће животиње који служи као извор егзистенције.
Ауто-мото
Како да возите ауто-путем за најмању потрошњу горива?
Та једнократна накнада од сљедеће године ће износити 1.500 евра, у зависности о расположивим средствима која су осигурана у буџету Града Крижеваца за текућу буџетску годину, преноси "Подравски.хр".
О свему томе одлучиваће градски вијећници на сједници у понедјељак.
Занимљивости
2 ч0
Економија
2 ч0
Савјети
2 ч0
Свијет
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
39
17
36
17
28
17
27
17
16
Тренутно на програму