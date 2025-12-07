Logo
Град повећава накнаде за новорођенчад на 1.000 КМ

Извор:

АТВ

07.12.2025

15:30

Коментари:

0
Град повећава накнаде за новорођенчад на 1.000 КМ

Од сљедеће године Град Крижевци повећава исплате новчане накнаде за новорођенчад из градског буџета и оне ће износити 500 евра (скоро 1.000 КМ) за прво дијете умјесто досадашњих 200 евра.

Како стоји у приједлогу измјена и допуна Одлуке о остваривању права из социјалне његе Града Крижеваца дар ће се за свако даљње дијете увећавати за стотину евра, а не за 200 као што је било до сада.

konobar pixabay

Бања Лука

Бањалука мијења радно вријеме кафића

Осим тога, надопуњује се и поступак остваривања права на једнократну накнаду грађанима.

И то у посебно оправданим несретним случајевима попут пожара или поплаве у кући или стану који једина некретнина за становање или привредној згради односно објекту за домаће животиње који служи као извор егзистенције.

саобраћај пут ауто пут шпанија

Ауто-мото

Како да возите ауто-путем за најмању потрошњу горива?

Та једнократна накнада од сљедеће године ће износити 1.500 евра, у зависности о расположивим средствима која су осигурана у буџету Града Крижеваца за текућу буџетску годину, преноси "Подравски.хр".

О свему томе одлучиваће градски вијећници на сједници у понедјељак.

Хрватска

novorođenčad

