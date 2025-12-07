Logo
Large banner

Медијатор за рад са дјецом осумњичен да је ударио малољетну особу

Извор:

СРНА

07.12.2025

12:11

Коментари:

0
Медијатор за рад са дјецом осумњичен да је ударио малољетну особу

Мушкарац из Берана осумњичен је да је у дворишту основне школе више пута ударио једно малољетно лице, саопштила је Управа полиције Црне Горе.

Против П. А. /30/ поднесена је кривична пријава за злостављање малољетног лица.

јаја

Здравље

Шта се дешава у организму ако сваког дана једемо јаја?

Сумњичи се да је, као медијатор за рад са дјецом одређене врсте популације, у дворишту основне школе у Беранама више пута ударио малољетно лице и поступио на начин којим се вријеђа људско достојанство, саопштено је из Управе полиције.

Из полиције су истакли да ће у фокусу рада службеника полиције и даље бити неселективно и правовремено предузимање полицијских мјера и радњи, с циљем расвјетљавања свих облика криминалитета, а нарочито оних у којима су оштећена лица малољетници, али и друге рањиве категорије.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

Насиље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Троје повријеђених у тешкој несрећи код Зенице

Хроника

Троје повријеђених у тешкој несрећи код Зенице

2 ч

0
Инфлуенсери и самопрозвани нутриционисти шире дезинформације о исхрани

Регион

Инфлуенсери и самопрозвани нутриционисти шире дезинформације о исхрани

2 ч

0
Напад на једном од најпрометнијих аеродрома у Европи, више повријеђених

Свијет

Напад на једном од најпрометнијих аеродрома у Европи, више повријеђених

2 ч

0
Жена силована у Скопљу, нападач све снимао, па пријетио

Свијет

Жена силована у Скопљу, нападач све снимао, па пријетио

2 ч

0

Више из рубрике

Инфлуенсери и самопрозвани нутриционисти шире дезинформације о исхрани

Регион

Инфлуенсери и самопрозвани нутриционисти шире дезинформације о исхрани

2 ч

0
Детаљи хапшења убице из Међимурја

Регион

Детаљи хапшења убице из Међимурја

4 ч

0
Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања

Регион

Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања

17 ч

0
Монтенегро Ерлајнс

Регион

Црногорски авион ишао локалним путем - ВИДЕО

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner