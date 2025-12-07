Медијатор за рад са дјецом осумњичен да је ударио малољетну особу

Извор:
СРНА
07.12.2025
12:11
Коментари:0
Мушкарац из Берана осумњичен је да је у дворишту основне школе више пута ударио једно малољетно лице, саопштила је Управа полиције Црне Горе.
Против П. А. /30/ поднесена је кривична пријава за злостављање малољетног лица.
Сумњичи се да је, као медијатор за рад са дјецом одређене врсте популације, у дворишту основне школе у Беранама више пута ударио малољетно лице и поступио на начин којим се вријеђа људско достојанство, саопштено је из Управе полиције.
Из полиције су истакли да ће у фокусу рада службеника полиције и даље бити неселективно и правовремено предузимање полицијских мјера и радњи, с циљем расвјетљавања свих облика криминалитета, а нарочито оних у којима су оштећена лица малољетници, али и друге рањиве категорије.
