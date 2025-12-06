Црногорски авион ишао локалним путем - ВИДЕО

Извор:
Телеграф
06.12.2025
18:44
Нестварни снимци стижу из Црне Горе гдје је синоћ на саобраћајници снимљен авион Монтенегро Ерлајнса, који ће постати ресторан.
Фокер 100, који је некад био дио флоте Монтенегро Ерлајнса наводно је продат физичком лицу, који планира да га претвори у угоститељски објекат.
Снимак како превозе авион на крајње одредиште постао је виралан на друштвеним мрежама.
"Са наших друмова", стоји уз опис снимка који је објавила Инстаграм страница Подгорички времеплов.
Снимак је за кратко вријеме добио велики број лајкова и коментара.
"Није мајстор могао поћ' до аеродрома да га поправи, но су морали кући да му га доведу", писали су корисници Инстаграма у шали.
Иначе, у питању је авион Фокер 100, који је годинама стајао на споредној писти подгоричког аеродрома.
Авион је на јавној продаји купио приватни инвеститор, а према плану, након транспорта на нову локацију, летјелица ће бити преуређена у тематски ресторан, преноси "Телеграф".
