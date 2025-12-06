Logo
Држављанин БиХ пијан дивљао по Будви

РТЦГ

06.12.2025

15:14

Д.П. (66), држављанин БиХ са сталним настањењем у Будви, осуђен је на казну затвора од 40 дана због тога што је возио са 4,44 промила алкохола у организму.

Њему је такође забрањено да управља возилом пола године и изречена су му три казнена бода, саопштено је из Суда за прекршаје у Будви.

"Д.П. је суђено 5. децембра 2025. године у хитном поступку јер је истог дана око 16.25 сати на локалној саобраћајници у Будви затечен да управља возилом у концентрацији од 4.44 промила алкохола алкохола у организму", саопштио је предсједник Суда за прекршаје у Будви, Марко Ђукановић, преноси РТЦГ.

Суткиња Катарина Вујачић Вуксановић му је уз казну изрекла и забрану управљања возилима у трајању од 6 мјесеци, као и 3 казнена бода, које ће извршити Управа полиције по правоснажности рјешења, додаје се.

Држављанин БиХ

pijan vozač

