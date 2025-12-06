Лука Дончић објавио прву слику кћерке

06.12.2025
Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић по други пут је постао отац, а рођење дјетета славио је у родној Љубљани.
Његова вјереница Анамарија Голтес одлучила је да се породи у Словенији.
Без њега су Лејкерси синоћ поражени 126:105 од Бостон Селтикса, Словенац је добио дозволу клуба да оде кући и буде са породицом у овом важном тренутку.
Лука је данас на свом профилу подијелио фотографију своје принове која је одушевила цијели свијет.
Открио је притом да ће кћерка носити име Оливиа, пишу Новости.рс.
