Лука Дончић објавио прву слику кћерке

06.12.2025

16:02

Фото: Tanjug

Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић по други пут је постао отац, а рођење дјетета славио је у родној Љубљани.

Његова вјереница Анамарија Голтес одлучила је да се породи у Словенији.

Без њега су Лејкерси синоћ поражени 126:105 од Бостон Селтикса, Словенац је добио дозволу клуба да оде кући и буде са породицом у овом важном тренутку.

Изградња објекта Махле

Економија

Прилика за посао: Њемачки див премјешта производњу у Српску

Лука је данас на свом профилу подијелио фотографију своје принове која је одушевила цијели свијет.

Открио је притом да ће кћерка носити име Оливиа, пишу Новости.рс.

Лука Дончић

