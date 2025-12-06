Јокићевих 40 поена – велики преокрет Денвера

06.12.2025
08:06
Коментари:0
Кошаркаши Денвер нагетса побиједили су на гостовању екипу Атланта хокса резултатом 134:133 у утакмици НБА лиге, а српски репрезентативац Никола Јокић постигао је 40 поена на мечу.
Он је на мечу остварио и девет скокова и осам асистенција, а шутирао је из игре 13/26.
У тиму Денвера Џамал Мари је меч завршио са 23 поена и 12 асистенција, Тим Хардавеј џуниор постигао је 17 поена, а Камерон Џонсон 16 поена.
У екипи Атланте најефикаснији је био Никел Александер Вокер са 30 поена, а Џејлен Џонсон је имао трипл-дабл учинак, пошто је постигао 21 поен, 18 скокова и 16 асистенција.
Денверу је ово друга узастопна побједа, а у сљедећа два меча очекују их гостовања код Шарлота и Сакрамента.
