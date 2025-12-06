Logo
Oбиљежавање 33. годишњице од Трећег одреда Специјалне бригаде МУП Српске

06.12.2025

08:03

Oбиљежавање 33. годишњице од Трећег одреда Специјалне бригаде МУП Српске
Фото: АТВ

У Требињу ће бити обиљежене 33 године од оснивања Трећег одреда Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Биће служен парастос у Цркви великомученика Лазара и положено цвијеће код споменика погинулим припадницима МУП-а Републике Српске - Центра јавне безбједности Требиње.

Биће приказан документарни филм "Командант Сара-најмлађи генерал полиције" аутора Љубише Милутиновића.

Тагови:

МУП Републике Српске

Требиње

