Брза саобраћајница Бијељина-Зворник све извјеснија

Аутор:Сања Трифковић
05.12.2025
19:38
Коментари:0
Повезивање брзе саобраћајнице Бијељина-Зворник са граничним прелазом Павловића мост, а самим тим и повезивањем са брзом саобраћајницом Шабац-Лозница донијеће олакшице свима.
И грађанима и привредницима који циркулишу у том дијелу Републике Српске, све то допринијеће и бољем мапирању Републике Српске на привредном плану, кажу у Подручној привредној комори који су и иницирали овај пројекат.
„У склопу пројекта планирано је успостављање и петог крака обилазнице и повезивање кружног тока ФИС са брзом цестом Павловића мост-Зворник“, рекао је предсједник Подручне привредне коморе Бијељина Бранимир Андрић.
Да је ово добра и правовремена иницијатива Подручне привредне коморе слаже се и ресорни министар. Јако је важно да се одради пројектна документација како би се означила траса, како на њој не би било даље градње, те уколико сутра дође до експропријације, пројекат био јефтинији, каже министар Стевановић.
„Мислимо на саобраћајницу која креће од Павловића моста до кружног тока код Нешковић пумпе на излазу из Бијељине ка Зворнику у Патковачи, ових данас смо у сталном контакту са пројектантима који раде изведбени пројекат трасе брзе цесте Бијељина - Зворник из тог разлога ћемо у пројектовање испред нашег министарства укључити и ове путне правце које је предсједник Подручне коморе најавио“, истакао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Једна од битних ставки за добар привредни амбијент је путна структура, каже министар привреде и предузетништва.
„У наредном периоду радити пројектовање брзе цесте Бијељина –Зворник и то је прави тренутак да се уради практично пројектовање ова два крака брзе саобраћајнице, једна која ће повезати улазак брзе саобраћајнице у град Бијељина од Зворника са ауто-путем и друг који ће повезати брзу цесту са брзом цестом која долази од Павловића моста. Исто тако било је ријечи о петом краку и мислим да је крајње вријеме да се уради како бисмо Бијељину град растеретили“, истакао је министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић.
На састанку у Привредној комори присуствовали су и највећи привредници из Бијељине чија предузећа су директно везана за ове путне правце.
