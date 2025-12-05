Logo
Петнаесту годину за редом: Хуманитарна акција прикупљања средстава поводом наступајућих празника

05.12.2025

16:33

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Петнаесту годину за редом Центар за социјални рад Бијељина и градска организација Црвеног крста Бијељина, традиционално организују хуманитарну акцију прикупљања донаторских средстава поводом наступајућих новогодишњих и божићних празника.

Секретар Црвеног крста Бијељина Александар Савић истакао је да су досадашње акције биле успјешне и да у овогодишњој за циљ имају 300 и више пакета да би изразито социјално угрожене породице обезбиједили за празнике.

"Као и сви што волимо да боравимо са својим ближњима да то буде достојанствено, право сваког човјека, посебно оних који су у стању социјалне потребе. Функционише акција као и сваке године, средства се уплаћују на рачун Црвеног крста. Ми ћемо то као и сваки пут на веома транспарентан начин да утрошимо и да купимо средства за наше кориснике", рекао је Савић.

Сви привредници које желе да буду дио ове акције добродошли су. Волонтери Црвеног крста и запослени у Центру за социјални рад излазиће и на терен у посјету становништву у стању социјалне потребе, однијети ваучере и пакете и разговарати на који начин им се може помоћи у наредном периоду.

Мирослав Бојић

Градови и општине

Бојић: Измјеном Закона о грађењу убрзавамо административне процедуре

"Имајући у виду и претходна искуства, мислим да је заиста добар одзив био и претходне године и ми ћемо се потрудити да дођемо до што већег броја наших корисника. Позивам све привреднике да се укључе у ову акцију, мислим да је заиста важна и да је јако добра и да је акција по којој су и Центар и Црвени крст препознатљиви у овом периоду новогодишњих празника", рекао је директор Центра за Социјални рад Александар Ђурђевић.

Запослени у Центру за социјални у току године спроводе низ активности како би овим људима олакшали све кроз шта пролазе.

"У центру се раде свакојаки послови, али негдје имамо потребу да завршимо годину, а да урадимо нешто добро, нешто корисно и нешто са чиме можемо и да се похвалимо и учинимо добро нашим корисницима. Партнерство са Црвеним крстом је значајно", каже Мила Стојановић, руководилац Одјељења за социјалну заштиту у Центру за социјални рад Бијељина.

Акција почиње данас и трајаће до 22. децембра, а донатори средства могу уплаћивати на рачун Градске организације Црвеног крста 554-001-00001246-29 (Наша банка Бијељина).

Хуманитарна акција

Бијељина

