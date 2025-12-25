Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

Извор:
Несвакидашња ситуација догодила се недавно на друштвеним мрежама, гдје је сасвим случајно постао виралан видео снимак са обиљежавање Светог Николе у једној српској породици у Сопоту.
Ништа не би било спорно да поменути снимак није доспио до Американаца који су почели да исмијевају "сиромашну гозбу" са снимка, док сам видео сада броји више од 10 милиона прегледа. Американци нису бирали увреде када су исмијавали што се на столу за којим су дјечица налазе само једна риба и погача.
Међутим, прича добија невјероватан обрт.
Људи не насједају на ове увреде, већ почињу да се питају да ли дјеци треба помоћи, и тако се покреће хумани ланац. Слиједе позиви и поруке да се овој српској породици помогне. А човјек који је објавио све упућује породици јавно извињење.
Ситуација, међутим, задобија и много тужнији и дирљивији аспект када се мало "загребе" испод површине. Па тако, а према ријечима оца дјеце са видео снимка за Телеграф.рс, сазнајемо за њихову тешку животну причу и нехумане услове у којима бораве, као и да се тренутно, како он наводи, споре са његовим рођеним оцем око малог дијела куће који је наслиједио.
Он истиче даље да му је горе наведен виралан видео само помогао да се за њихов случај уопште чује.
"Снимак српске породице која прославља Светог Николу постао је виралан на Инстаграму, али нажалост, зато што су их многи Американци исмијавали због једноставне хране и скромних услова. Поштовање за њихову вјеру и отпорност. Бог благословио и помогао ову породицу", написала је "Икс" страница "Based Serbia", а која је поставила видео који је заинтригирао Американце.
A video of Serbian family celebrating the feast of St. Nicholas went viral on Instagram, but sadly it’s because many Americans mocked them for having simple food and humble circumstances. — Based Serbia (@SerbiaBased) December 24, 2025
Respect for their faith and resilience. God bless and help this family.
🇷🇸☦️ pic.twitter.com/GClqWMBIpX
Ево шта је то Американце оставило без текста - на видео снимку види се, наиме, како брат и сестра сијеку колач, док је на столу испред њих, заиста скромна гозба - славски колач и тањир у ком се налази само риба, која притом изгледа сирово.
А, све је кренуло, како се касније сазнало, тако што је непозната особа објаснила како јој је VPN (Virtual Private Network/Виртуелна приватна мрежа) постављена на измишљену земљу, а након чега јој је и "искочио" видео српске породице за вријеме Светог Николе.
Док многи Американци осуђују скромност трпезе српске породице, многи људи, с друге стране, сада желе да им помогну, а све који имају негативне коментаре "нападају".
Телеграф.рс контактирао је управо оца дјевојчице и дјечака са снимка, Милана из Сопота, а који је одмах потврдио да се нипошто није надао оваквој реакцији шире јавности, као и да ће снимак из њиховог дома обићи свијет.
"Нисам очекивао реакцију баш у толиком обиму, много нас је људи контактирало ", каже отац Милан, који је и сам морао да реагује након свих напада које је његова породица доживјела на друштвеним мрежама, па наводи колико њихова ситуација нимало није лака.
"Живим са супругом и шесторо дјеце у помоћном дијелу куће. Имамо једну просторију и то је све. Судски процес са мојим оцем је у току. Константна малтретирања. Дјеца не смију у двориште да изађу, иако сам ја тад дио куће, ако се може назвати кућом, добио од мајке приликом њиховог развода", објашњава Милан.
