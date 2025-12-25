Logo
Бајага за АТВ: Девито је један млад и талентован момак

Момчило Бајагић Бајага
Успио сам да сакупим све пјесме које сам писао за себе и друге, има их око 160, рекао је за АТВ музичар Момчило Бајагић Бајага.

Ријечи је било и о недавном дуету Бајаге и репера Девета који је изазао бројне коментаре на друштвеним мрежама.

"Могу да кажем да је Девито један млад и талентован момак, тако да је то доста брзо ишло и било ми је занимљиво да видим како то они раде", појашњава Бајага.

Опширније у видео прилогу.....

Momčilo Bajagić Bajaga

Bajaga i instruktori

