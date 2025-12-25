Бајага за АТВ: Девито је један млад и талентован момак

Извор:
АТВ
25.12.2025
20:48
Успио сам да сакупим све пјесме које сам писао за себе и друге, има их око 160, рекао је за АТВ музичар Момчило Бајагић Бајага.
"Успио сам да сакупим све пјесме које сам писао за себе и друге, ово што сам купио има око 160 пјесама. Ја сам увијек волио да сарађујем са људима и сарађивао сам са најразлићитијим музичарима који се баве отпуно другачијом музиком него ја", рекао је музичар Момчило Бајагић Бајага.
Ријечи је било и о недавном дуету Бајаге и репера Девета који је изазао бројне коментаре на друштвеним мрежама.
"Могу да кажем да је Девито један млад и талентован момак, тако да је то доста брзо ишло и било ми је занимљиво да видим како то они раде", појашњава Бајага.
Опширније у видео прилогу.....
