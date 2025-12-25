Logo
Какво нас вријеме очекује сутра?

25.12.2025

14:03

Какво нас вријеме очекује сутра?
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће преовладавати хладно и претежно облачно вријеме, понегдје са слабом кишом, у вишим предјелима са слабим снијегом.

Током дана се очекује дјелимично разведравање на истоку уз краће сунчане интервале, а у херцеговини сунчано и топлије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од минус четири до два, на југу до пет, а дневна од минус један до пет, на југу до 13 степени Целзијусових.

Дуваће слаб вјетар, сјеверни и сјевероисточни.

