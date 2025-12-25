На шта грађани највише новца троше

Извор:
Синдикална потрошачка корпа за мјесец новембар 2025. године износи 2.805 КМ и просјечна нето плата је покрива са 55,72 одсто, наводи се у саопштењу Савеза синдиката Републике Српске.
Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
"Породице у Републици Српској су највише новца трошиле на прехрану 1.290 КМ. За становање и комуналне услуге било је потребно издвојити 685 КМ, за превоз 226 КМ, набавка одјеће и обуће коштала је 233 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства у новембру мјесецу било потребно издвојити 163 КМ", наводи се у саопштењу.
Из Синдиката наводе да је просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу новембру 2025. године износи 1.563 КМ и већа је за 4,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у октобру 2025. године.
"Највећа просјечна плата исплаћена је у области финансијске дјелатности и дјелатности осигурања и износи 1.951 КМ, а најмања просјечна плата исплаћена је у области пословање некретнинама и износи 1.166 КМ", наводе из Синдиката.
