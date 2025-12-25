Logo
Large banner

На шта грађани највише новца троше

Извор:

СРНА

25.12.2025

09:06

Коментари:

0
На шта грађани највише новца троше
Фото: Unsplash

Синдикална потрошачка корпа за мјесец новембар 2025. године износи 2.805 КМ и просјечна нето плата је покрива са 55,72 одсто, наводи се у саопштењу Савеза синдиката Републике Српске.

Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

"Породице у Републици Српској су највише новца трошиле на прехрану 1.290 КМ. За становање и комуналне услуге било је потребно издвојити 685 КМ, за превоз 226 КМ, набавка одјеће и обуће коштала је 233 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства у новембру мјесецу било потребно издвојити 163 КМ", наводи се у саопштењу.

Полиција Хрватска,

Регион

Покосио жену на пјешачком прелазу и побјегао

Из Синдиката наводе да је просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу новембру 2025. године износи 1.563 КМ и већа је за 4,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у октобру 2025. године.

"Највећа просјечна плата исплаћена је у области финансијске дјелатности и дјелатности осигурања и износи 1.951 КМ, а најмања просјечна плата исплаћена је у области пословање некретнинама и износи 1.166 КМ", наводе из Синдиката.

Подијели:

Таг:

potrošačka korpa

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Покосио жену на пјешачком прелазу и побјегао

Регион

Покосио жену на пјешачком прелазу и побјегао

44 мин

0
Поклони

Савјети

Упакујте професионално поклон помоћу даске за пеглање (ВИДЕО)

45 мин

0
Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица

Свијет

Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица

48 мин

0
Робот

Наука и технологија

Забрињавајуће: АИ модели одбијају да се угасе

51 мин

0

Више из рубрике

Српска богатија за 25 беба

Друштво

Српска богатија за 25 беба

1 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Данас облачно са падавинама

1 ч

0
Смањите брзину: Могућа поледица на путевима

Друштво

Смањите брзину: Могућа поледица на путевима

1 ч

0
Божић по грегоријанском календару

Друштво

Божић по грегоријанском календару

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

33

Њемачки извоз на ивици понора

09

30

Ивановић: На сцени подјела бирачког тијела и поништвање изборне воље грађана

09

25

Ухапшен Бањалучанин код ког је пронађена дрога

09

21

Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

09

11

Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner