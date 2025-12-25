Logo
Упакујте професионално поклон помоћу даске за пеглање (ВИДЕО)

Superžena.b92

25.12.2025

08:51

Поклони
Фото: George Dolgikh/Pexels

Празници су период када се купује и дарује највише поклона, а уколико сте међу онима који томе посвећују посебну пажњу, паковање вам је сигурно неизоставно.

Међутим, ако имате више поклона које би требало упаковати, колико год то можда било забавно, може да буде и мало незгодно или непрактично. Зато вам у помоћ пристиже даска за пеглање.

Све што је потребно јесте да намјестите вашу даску за пеглање, затим на крајеве ставите по један офингер и одоздо ставите неку дршку или метлу за чишћење. Потом на метлу навучете ролну украсног папира и већ сте добили професионални сто за паковање поклона.

Затим само ролну повуците навише, односно на саму даску и почните паковање.

Како то изгледа у пракси, погледајте у снимку:

Тагови:

pakovanje

pokloni

praznici

