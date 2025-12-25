Упакујте професионално поклон помоћу даске за пеглање (ВИДЕО)

Извор:
25.12.2025
Празници су период када се купује и дарује највише поклона, а уколико сте међу онима који томе посвећују посебну пажњу, паковање вам је сигурно неизоставно.
Међутим, ако имате више поклона које би требало упаковати, колико год то можда било забавно, може да буде и мало незгодно или непрактично. Зато вам у помоћ пристиже даска за пеглање.
Све што је потребно јесте да намјестите вашу даску за пеглање, затим на крајеве ставите по један офингер и одоздо ставите неку дршку или метлу за чишћење. Потом на метлу навучете ролну украсног папира и већ сте добили професионални сто за паковање поклона.
Затим само ролну повуците навише, односно на саму даску и почните паковање.
Како то изгледа у пракси, погледајте у снимку:
