Како да послије празника не останете у дуговима: Ови савјети спасавају ваш новчаник

Статистике показују да управо у децембру трошимо највише, често више него што реално можемо да приуштимо. А онда долази јануар – најдужи мјесец у години, са празним буџетом, рачунима и кредитним обавезама које не чекају.
О томе како да уживамо у празницима, а да послије не платимо високу цијену говорили су гости на Курир телевизији: Душан Узелац, уредник портала Каматица и проф. др Милан Беслаћ, економиста.
– То је и психологија и маркетинг. Ми смо закорачили у то потрошачко друштво а тај маркетинг јесте психологија масе. Психологија се користи како би управљала нама. Претварају се традиционалне вриједности у потрошаче празнике: црни петак, шарени четвртак, куповина на неким попустима. Све је то у интересу продаваца – каже Узелац и додаје:
– Све што данас урадимо или не урадимо, биће рефлектовано за 6 мјесеци. Потрошњом у децембру и јануару имаћете потребу да подигнете кредит за љетовање. То је посљедична ствар. Буџетирање је један рационални приступ управљању финансијама. То је суштина. Како рационализовати своје емотивне одлуке. Психологија увијек игра на карту емотивног и сви потенцирају са порукама “једном се живи, потроши”. Сами купујемо ту пилулу среће, та куповина данас је превазишла куповину од 20, 30 година. Раније смо куповали функционалност, а данас је све то естетика. Раније смо куповали гардеробу да би се угријали, а данас да би била виђена.
Беслаћ додаје да народ жели да се покаже да је већи од онога што јесте у току празника који слиједе, што представља озбиљан проблем:
– Нашу жељу за доказивањем још више прате маркетиншки трикови. Чим неко каже да је нешто гратис, то није гратис и то је наплаћено ако не и више од онога што вриједи. Нема ту никакве повољности по потрошача, већ желе да нас привуку и посебно купујемо оно што нам заиста не треба. Ми традиционално обиљежавамо Божић и Ускрс, а сада се прославља и дочек Нове године па се купују хаљине, одијела. Поклоне можемо куповати али они могу бити скромнији. Често се задужујемо, а то није исправно. То долази на наплату и марту и априлу и мају.
Каже и да човјек треба потрошити онолико колико може надомјестити у што краћем периоду:
– Морате тачно знати када ћете и одакле надомјестити потрошено. Сада нам нуде и куповину на рате, а то нам дође тачно када будемо ишли на љетовање – истакао је.
