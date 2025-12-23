Logo
У воду за чишћење додајте двије кашике овог састојка и под ће блистати као у хотелу

Извор:

Жена Блиц

23.12.2025

14:16

У воду за чишћење додајте двије кашике овог састојка и под ће блистати као у хотелу
Фото: Pixabay

Ако сте икада примјетили да подови, иако опрани, брзо поново постају љепљиви и скупљају прашину, нисте једини. Обична вода често није довољна за темељно чишћење, јер масноћа и ситне честице прљавштине остављају танак слој који се касније лијепи за стопала. Међутим, професионалне чистачице већ годинама користе једноставан трик - глицерин - како би подови били чисти, сјајни и без трагова.

Прање подова само водом често је краткотрајног ефекта. Прашина и масноћа се не уклањају у потпуности, већ се размазују по површини, остављајући невидљив слој који привлачи нову прљавштину. Управо ту на сцену ступа глицерин, који у правилној количини омогућава дуготрајнију чистоћу и природан сјај, без клизавости и љепљивих трагова.

Тајна професионалаца

Глицерин у води ствара изузетно танак антистатички слој на површини пода. Због тога се прашина знатно мање задржава, а под дјелује глађе и равније под свјетлом.

Резултат је видљиво чистија површина и онај препознатљив "хотелски" сјај. Кључ успјеха је, међутим, у тачној дози и правилној техници рибања.

За најбоље резултате важно је придржавати се сљедећих правила:

-За стандардну канту од 10 литара воде додајте 2 кашике фармацеутског глицерина

-Ако користите 5 литара воде, довољна је 1 кашика глицерина

-Вода треба да буде млака, идеално између 35 и 40 степени Целзијуса

-Глицерин се мора потпуно растворити у води прије него што почнете са прањем.

Важно је нагласити да у ову мјешавину не треба додавати друга комерцијална средства за чишћење, јер њихова комбинација са глицерином може оставити нежељени љепљиви слој на поду.

Правилна техника прања

Најбоље је користити крпу од микровлакана, јер она ефикасно скупља и најситнију прљавштину, а не оставља длачице. Крпу је потребно добро исциједити - под треба да остане само благо влажан, никако мокар.

Након брисања влажном крпом, препоручује се додатно полирање сувим мопом, како би се постигао беспријекоран сјај.

На којим подовима је глицерин безбједан?

Глицерин је погодан за:

-керамичке плочице

-линолеум

-ПВЦ подне облоге

-лакирано дрво

Ипак, потребан је опрез код сјајних плочица и степеница, јер превелика количина глицерина може учинити површину клизавом. Прије прве употребе савјетује се да раствор тестирате на малом, скривеном дијелу пода и провјерите како површина реагује након сушења.

Алкохолно сирће као алтернатива

Током прања, воду мијењајте чим примјетите да је постала сива, како не бисте размазивали прљавштину по кући. Крпу редовно испирајте и циједите.

Ако вам глицерин не одговара, као алтернатива може послужити алкохолно сирће. У том случају, у 5 литара воде додајте 1 до 2 кашике сирћета. Сирће ефикасно чисти и дезинфикује, али се не сме користити на мермеру и другим каменим подовима, јер киселина може трајно оштетити површину.

