Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Произвођач бурбонског вискија Џим Бим објавио је да ће обуставити производњу у својој главној фабрици у Кентакију за цијелу наредну годину.
Дестилерија ће остати затворена док компанија „користи прилику да инвестира у побољшања постројења“, рекли су.
„Стално процјењујемо нивое производње како бисмо најбоље задовољили потражњу потрошача и недавно смо се састали са нашим тимом како бисмо разговарали о количинама за 2026. годину.“
Дестилерије у Кентакију, познатом по свом бурбону, суочавају се са неизвесношћу, дијелом због трговинске политике америчког предсједника Доналда Трампа.
Компанија Џим Бим је у власништву јапанског гиганта Сантори Глобал Спиритс, који запошљава више од 1.000 људи на својим локацијама у Кентакију. Компанија је саопштила да ће њени други објекти у држави, укључујући самосталну дестилерију и објекте за флаширање и складиштење, наставити са радом следеће године. Центар за посјетиоце Кентакија такође ће остати отворен.
Џим Бим је саопштио да разматра како да искористи своју радну снагу током паузе у производњи и да је у преговорима са својим синдикатом.
У октобру је Удружење дестилерија Кентакија (КДА), трговинска организација, саопштило да је количина бурбона у складиштима широм државе достигла рекордних више од 16 милиона барела.
Америчке дестилерије суочиле су се са порезима на увоз своје робе након што је Трамп у априлу увео тарифе већини земаља свијета.
Трговинске тензије између САД и Канаде такође су утицале на продају алкохола, а већина канадских провинција је бојкотовала америчка жестока пића раније ове године, пише Би-би-си.
