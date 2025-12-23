Повлачи се популарни кухињски уређај

ДИРХ је с тржишта повукао производ из категорије кућанских апарата, а ријеч је о производу Фритеза на уље, робне марке Свич ОН, серијског броја 1267663-5221, ДФ-Г0201.

Произвођач фритезе је Кауфланд Стифтунг & Ко. из Њемачке, а увозник и дистрибутер у Хрватској је Кауфланд Хрватска, који уједно и производ ставља на тржиште.

Производ се повлачи због постојања опасности од пожара и опеклина, због превисоких температура уља током испитивања загријавања.

Државни инспекторат издао је обвезну мјеру забрана стављања производа на тржиште и повлачење производа с тржишта.

Потрошаче су упозорили да престану употребљавати производ те се обратите трговцу код којег је производ купљен, преноси Дневник.хр.