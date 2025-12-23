Цијена телетине отишла драстично, потрошачи главу окрећу и од чајне

23.12.2025
Цијене меса и сухомеснатих производа у Српској не престају да расту, а посебно је отишла цијена телетине.
У назад годину дана, у категорији ових роба, највише је поскупјела телетина.
Према подацима Републичког завода за статистику, килограм телећег меса без кости у новембру ове године у просјеку је коштао 32,6 КМ. У истом периоду прошле године, цијена телетине износила је 26,5 КМ. Није тешко израчунати да је телеће месо за само годину дана поскупјело за 23%.
У овом периоду, цијена јунетине са костима отишла је са 14,7 на 17,9 КМ у просјеку, или за 21%.
Уназад годину дана, поскупјели су и сухомеснати, те млијечни производи.
С друге стране, цијене поменутих производа драстично су отишле уназад само 5 година.
Тако је телетина отишла за чак 13,4, а јунетина за скоро 10 КМ по килограму.
Кад је ријеч о сухомеснатим производима, чајна кобасица је поскупјела за 8 КМ, суви свињски врат за 6, а шункарица и мортадела за 5 КМ по килограму.
Уназад пола деценије, цијена тврдог жутог сира је отишла са 10,7 на 17 КМ у просјеку, док је килограм маслаца поскупио са 21,7 на 34 КМ. Дакле, килограм сира данас је скупљи за чак 59%, док је цијена маслаца за 5 година отишла за 57%, преноси Српскаинфо.
