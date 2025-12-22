Цијене леде дах: Колико сада коштају дрва за гријање

Извор:
АТВ
22.12.2025
11:54
Коментари:1
Ко није набавио довољно дрва за зиму, ових дана за огрев ће морати да издвоји фину цифру.
Наиме, метар букве у цјепаницама, тренутно, преко огласа иде и до 145 КМ.
Економија
Издивљале цијене: Ево колико кошта јагње очишћено за ражањ
Цијена палете од 1,8 метара креће се од 250, па чак до 290 КМ. Није тешко израчунати да, у овој варијанти, метар дрва кошта и до 160 КМ.
Метрице које треба испилати и исцијепати, коштају између 100 и 120 КМ.
Поједини продавци преко огласа нуде и цјепанице у врећама, а једна врећа кошта 10 КМ.
"Дрва букова у врећама, цијена 10 КМ. Минимална достава 10 врећа, уз наплату превоза 10/20 КМ“, стоји у једном огласу.
По слободној процјени, у једну врећу стане око 30 цјепаница, пише "Српска инфо".
Свијет
Савјет Европе продужио економске санкције Русији
А вреће, углавном, купују они који се нису на вријеме снабдјели довољном количином огрева, па су усред зиме остали без дрва.
Најновије
Најчитаније
12
45
12
41
12
36
12
36
12
30
Тренутно на програму