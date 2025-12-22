Logo
Цијене леде дах: Колико сада коштају дрва за гријање

АТВ

22.12.2025

11:54

Цијене леде дах: Колико сада коштају дрва за гријање

Ко није набавио довољно дрва за зиму, ових дана за огрев ће морати да издвоји фину цифру.

Наиме, метар букве у цјепаницама, тренутно, преко огласа иде и до 145 КМ.

Цијена палете од 1,8 метара креће се од 250, па чак до 290 КМ. Није тешко израчунати да, у овој варијанти, метар дрва кошта и до 160 КМ.

Метрице које треба испилати и исцијепати, коштају између 100 и 120 КМ.

Поједини продавци преко огласа нуде и цјепанице у врећама, а једна врећа кошта 10 КМ.

"Дрва букова у врећама, цијена 10 КМ. Минимална достава 10 врећа, уз наплату превоза 10/20 КМ“, стоји у једном огласу.

По слободној процјени, у једну врећу стане око 30 цјепаница, пише "Српска инфо".

А вреће, углавном, купују они који се нису на вријеме снабдјели довољном количином огрева, па су усред зиме остали без дрва.

