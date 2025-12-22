Исповијест оца убијеног Саве Чолића: Никада ми није рекао

Извор:
Отац убијеног Саве Чолића, Небојша Чолић, каже да се од самог почетка судског процеса осјећао понижено и обесправљено, те да је већ тада схватио да породица жртве у овом поступку нема никакву стварну улогу.
"Од првог дана процеса нисам био добро. Осјећао сам се срамотно и понижено као човјек. Када гледам друге пресуде, ово је исто као да је неко ударио запрежна кола и да је човјек погинуо, а не да је неко дошао и испуцао 22 метка у момка", каже Чолић.
Позива све родитеље да се ставе у његов положај.
"Нека се сваки родитељ запита како би се осјећао. Ја се кунем да мој Саво никоме није пријетио. Питајте кога год хоћете, не само у граду, него овдје у комшилуку, гдје је одрастао. Нека кажу какав је био", испричао је он, преноси "Српска инфо".
Чолић тврди да је породица жртве од почетка јасно рекла да не пристаје на споразум о признању кривице, али да их Тужилаштво, како наводи, уопште није озбиљно схватило.
"На првом састанку рекли су да се тражи споразум и ми смо јасно рекли да не пристајемо. На другом читању, они кажу да пристају на споразум. Готово", каже он.
Посебно га збуњује дио пресуде који се односи на нелегално оружје.
"Гдје год сам читао, за недозвољено држање оружја нема испод двије године. А овдје, осам мјесеци. Седам година за убиство, зар је то казна за човјека? Не могу да схватим да је судија то прихватио, да је тужилац то прихватио", каже он.
Истиче да породици жртве током суђења није било дозвољено да говори.
"Ни мени, ни мајци, ни дјевојци. Били смо тамо као мумије. Бадава све што сам рекао у полицији и у тужилаштву, на суду ништа", додао је.
Небојша Чолић посебно одбацује наводе који су се након убиства појавили у јавности о наводном каматарењу, тврдећи да је истина потпуно другачија и да се, како каже, "сва налази у овој кући“.
"Има документ гдје сам ја жирант фирми оптуженог Јовици Ђермановићу. Све што сам давао, давао сам без икакве користи. Нисам тражио ништа, осим да се врати кредит. Ништа друго", прича Чолић.
Наводи да је сарадња трајала годинама.
"Од 2014. године смо радили. Све сам му дао. Продавали су се аутомобили, ја нисам куповао ни продавао. Чак су избјегавали да ја будем присутан када се аута продају".
Према његовим ријечима, проблеми су почели током пандемије.
"Продају једно ауто, набаве друго. Фирма је пропала, отворен је стечај. Фирма је затворена, а кредит је остао. Договор је био да ћемо подијелити кредит. Ја сам га тужио, ништа друго", прича даље.
Истиче да никада није било пријетњи, уцјена нити сукоба.
"Ђермановић ми никада није рекао да има проблем са Савом. Никада ме није назвао. Видјели смо се на суду, ни ријеч није рекао", додаје он.
Додаје да је Саво планирао женидбу и уређење стана у породичној кући.
"Није било никаквих камата, никакве дјеце, никаквих пријетњи. Тај дан је требало да се донесе 130.000 КМ и да се иде код нотара", прича он.
За убиство сина, каже, сазнао је док је био у Хан Пијеску.
"Тај дан су ми јавили и рекли да станем. И ту је мој живот стао", рекао је он.
Убиство Саве Чолића догодило се 5. маја ове године у по бијела дана у Бањалуци. Убица Јовица Ђермановић је у Чолића испуцао 22 хица из аутоматске пушке.
Признао је кривицу, склопио споразум о признању кривице са бањалучким тужилаштвом који је касније прихватио Окружни суд у Бањалуци.
Ђермановић је осуђен на јединствену казну затвора од 7 и по година.
