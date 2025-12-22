Трагичан крај потраге: Ловци у воћњаку пронашли тијело жене

Извор:
Телеграф
22.12.2025
11:47

У недјељу поподне, у воћњаку у насељу Заклопача код Гроцке, пронађено је беживотно тијело старије женске особе.
Према незваничним информацијама, сумња се да је ријеч о Р. В. (79), чији је нестанак породица пријавила полицији прије више од мјесец дана.
Тијело су, према сазнањима, пронашли ловци који су туда пролазили и одмах обавијестили полицију. На лице мјеста изашле су полицијске екипе које су обавиле увиђај.
Подсјећамо, породица несрећне жене пријавила је њен нестанак почетком новембра. Од тада се за њом трагало, а апел за помоћ у потрази дијељен је и путем друштвених мрежа. Нажалост, потрага је добила трагичан епилог у атару села Заклопача.
По налогу Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ) у Београду, тијело је послато на Институт за судску медицину ради обдукције.
Обдукција ће утврдити тачан узрок смрти, као и званичну потврду идентитета.
