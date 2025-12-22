Logo
Трагичан крај потраге: Ловци у воћњаку пронашли тијело жене

Извор:

Телеграф

22.12.2025

11:47

Трагичан крај потраге: Ловци у воћњаку пронашли тијело жене
Фото: АТВ

У недјељу поподне, у воћњаку у насељу Заклопача код Гроцке, пронађено је беживотно тијело старије женске особе.

Према незваничним информацијама, сумња се да је ријеч о Р. В. (79), чији је нестанак породица пријавила полицији прије више од мјесец дана.

Судница, чекић

Свијет

Члан банде осуђен на 1.335 година затвора

Тијело су, према сазнањима, пронашли ловци који су туда пролазили и одмах обавијестили полицију. На лице мјеста изашле су полицијске екипе које су обавиле увиђај.

Подсјећамо, породица несрећне жене пријавила је њен нестанак почетком новембра. Од тада се за њом трагало, а апел за помоћ у потрази дијељен је и путем друштвених мрежа. Нажалост, потрага је добила трагичан епилог у атару села Заклопача.

По налогу Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ) у Београду, тијело је послато на Институт за судску медицину ради обдукције.

miljana kulic sc jt

Сцена

Миљана Кулић хитно примљена у Ургентни центар

Обдукција ће утврдити тачан узрок смрти, као и званичну потврду идентитета.

