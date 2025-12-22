Logo
Члан банде осуђен на 1.335 година затвора

Извор:

Танјуг

22.12.2025

11:43

Коментари:

0
Члан банде осуђен на 1.335 година затвора
Фото: Unsplash

Више од 240 чланова међународне криминалне групе Мара Салватруча (МС-13), осуђено је на хиљаде година затвора у Салвадору, саопштила је канцеларија државног тужиоца централноамеричке земље.

"Мушкарац идентификован као Марвин Абел Ернандез Паласиос, осуђен је на 1.335 година затвора, док је 10 других добило затворске казне у распону од 463 до 958 година", наводи се у саопштењу и додао је да су злочини почињени између 2014. и 2022. године.

Напомиње се да је 248 чланова банде добило "примјерене казне" за 42 убиства и 42 нестанка, између осталих злочина, преноси ЦБС Нењс.

У саопштењу није прецизиран датум изрицања казни нити да ли је оптуженима суђено масовно.

Од марта 2022. године, предсједник Салвадора Најиб Букеле предузима мјере против банди у оквиру ванредног стања које омогућава хапшења без налога.

Више од 90.000 људи је притворено, а око 8.000 је пуштено након што је проглашено невиним, према званичним изворима.

Букелеова кампања против банди смањила је убиства на историјски најнижи ниво у земљи, али групе за људска права оптужују снаге безбједности за злоупотребе.

Према салвадорској влади, МС-13 и још једна банда, Барио 18, одговорне су за смрт приближно 200.000 људи током три деценије.

С љубављу храбрим срцима

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 25.683 пута

Двије банде су некада контролисале око 80 процената земље, а Салвадор је имао једну од највиших стопа убистава на свијету.

Раније ове године, САД су означиле МС-13 као терористичку организацију, а амерички предсједник Доналд Трамп ју је назвао "вјероватно најзлобнијом, најгором бандом на свијету".

"МС-13 су зла група људи. Болесни су и поремећени", навео је Трамп.

Поријекло и ширење банде

Банду МС-13 формирали су салвадорски имигранти у Лос Анђелесу осамдесетих година прошлог вијека који су побјегли од грађанског рата у својој матичној земљи.

Криминална група се од тада проширила на Гватемалу и Хондурас, претварајући регион у један од најнасилнијих на свијету.

Коментари (0)
