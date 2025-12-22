Путин на самиту ЗНД: Сарадња се проширује

Извор:
Sputnjik
22.12.2025
11:32
Коментари:0
Интеракција између земаља Заједнице Независних Држава (ЗНД) се успешно развијала ове године, изјавио је председник Владимир Путин на неформалном самиту удружења.
Путин је на седници предложио сумирање резултата заједничког рада у оквиру Заједнице.
Према његовим речима, државе развијају нове производне и транспортне ланце и јачају технолошки суверенитет. Сарадња у монетарној и финансијској сфери се такође шири - удио националних валута у комерцијалним трансакцијама прелази 96 одсто.
Поред тога, руски лидер је истакао да земље чланице намјеравају да сарађују на јачању стабилности и заједничке безбједности, преноси Спутњик.
