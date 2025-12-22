Logo
Путин на самиту ЗНД: Сарадња се проширује

Извор:

Sputnjik

22.12.2025

11:32

Путин на самиту ЗНД: Сарадња се проширује
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Интеракција између земаља Заједнице Независних Држава (ЗНД) се успешно развијала ове године, изјавио је председник Владимир Путин на неформалном самиту удружења.

Путин је на седници предложио сумирање резултата заједничког рада у оквиру Заједнице.

Према његовим речима, државе развијају нове производне и транспортне ланце и јачају технолошки суверенитет. Сарадња у монетарној и финансијској сфери се такође шири - удио националних валута у комерцијалним трансакцијама прелази 96 одсто.

Поред тога, руски лидер је истакао да земље чланице намјеравају да сарађују на јачању стабилности и заједничке безбједности, преноси Спутњик.

Таг:

Владимир Путин

