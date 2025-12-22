Општи потоп: Излиле се ријеке, а ускоро се очекује већа катаклизма

Извор:
Танјуг
22.12.2025
11:03
Коментари:0
Неколико департмана на југоистоку Француске погођено је поплавама у недјељу, а најтежа ситуација је у департману Еро, где се у граду Ларок река излила из корита.
У том граду пало је скоро 300 милиметара кише, довољно да изазове нагло изливање ријеке из корита, преноси ТВ БФМ и додаје да је поплавни врх достигао осам метара.
Како се наводи, још седам департмана је било под наранџастим упозорењем због "поплава узрокованих кишом" и "ријечних поплава".
Наука и технологија
Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму
У граду Вар, власти су упозориле да ниво реке Гапо наставља да расте и да су могућа излијевања из корита.
Власти департмана Ардеш издале су наранџасто упозорење због обилних киша и поплава, док је у департманима Аверон ин Тарн на снази и упозорење на снијег и лед.
Упозорење је издато и у ребгиону Прованса-Алпи-Азурна обала, гдје постоји могућност падавина од 130 до 160 mm.
🟢 Heavy flooding caused by river overflow in Laroque, Hérault, Francepic.twitter.com/n3GO1NuOTa— Mediterranean Voice (@mediterranvoice) December 22, 2025
Наука и технологија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
52
12
50
12
45
12
41
12
36
Тренутно на програму