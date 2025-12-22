Logo
Large banner

Општи потоп: Излиле се ријеке, а ускоро се очекује већа катаклизма

Извор:

Танјуг

22.12.2025

11:03

Коментари:

0
Поплаве у Француској
Фото: Printscreen/X/ Mediterranean Voice

Неколико департмана на југоистоку Француске погођено је поплавама у недјељу, а најтежа ситуација је у департману Еро, где се у граду Ларок река излила из корита.

У том граду пало је скоро 300 милиметара кише, довољно да изазове нагло изливање ријеке из корита, преноси ТВ БФМ и додаје да је поплавни врх достигао осам метара.

Како се наводи, још седам департмана је било под наранџастим упозорењем због "поплава узрокованих кишом" и "ријечних поплава".

Instagram

Наука и технологија

Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

У граду Вар, власти су упозориле да ниво реке Гапо наставља да расте и да су могућа излијевања из корита.

Власти департмана Ардеш издале су наранџасто упозорење због обилних киша и поплава, док је у департманима Аверон ин Тарн на снази и упозорење на снијег и лед.

Упозорење је издато и у ребгиону Прованса-Алпи-Азурна обала, гдје постоји могућност падавина од 130 до 160 mm.

Подијели:

Тагови:

Француска

Поплаве

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

Наука и технологија

Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

1 ч

0
Милица Павловић након критика колега: Можда мисле да имам много новца

Сцена

Милица Павловић након критика колега: Можда мисле да имам много новца

1 ч

0
Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

Наука и технологија

Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Двојица младића страдала у несрећи: Саобраћај сатима био обустављен

2 ч

0

Више из рубрике

Преврнуо се аутобус, десетине мртвих

Свијет

Преврнуо се аутобус, десетине мртвих

3 ч

0
Руски генерал убијен у експлозији

Свијет

Први снимци са мјеста експлозије у којој је погинуо руски генерал

3 ч

0
Фанил Сарваров, руски генерал убијен у експлозији

Свијет

Ово је руски генерал који је убијен у Москви

4 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Свијет

За селидбу у ово мјесто држава даје 30.000 евра

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Сексуални напад на кабинско особље добио судски епилог: Ево какву казну је добио напасник

12

50

Шта Руси желе за Нову годину

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner