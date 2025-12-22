Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

Извор:
Б92
22.12.2025
10:57
Инстаграм је најавио значајну промјену у начину коришћења хештагова на својој платформи.
Инстаграм уводи нову промјену која ће утицати на начин на који корисници означавају своје објаве на овој друштвеној мрежи. Како је саопштено, од сада ће бити дозвољено коришћење највише пет хештагова (#) по објави, укључујући и Рилс садржај.
Према наводима компаније, циљ ове одлуке је смањење непримереног и прекомјерног коришћења хештагова, као и побољшање квалитета садржаја који се појављује у претрагама.
Директор Инстаграма Адам Мосери истакао је да већи број хештагова не доноси аутоматски бољу видљивост, те да су прецизни и релевантни хештагови далеко ефикаснији од великог броја генеричких ознака.
Инстаграм већ неко вријеме наглашава да хештагови више немају пресудну улогу у ширењу домета објава, као што је то раније био случај. Уместо тога, алгоритам све више фаворизује квалитет садржаја, интеракцију са публиком и јасно дефинисану тему објаве.
Ова промјена део је шире стратегије платформе усмерене ка сузбијању спам садржаја и подстицању аутентичнијег начина комуникације међу корисницима, преноси Б92.
