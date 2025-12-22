Logo
Large banner

Умрла прва супруга Чака Нориса: Познато од чега је боловала

Извор:

Информер

22.12.2025

10:50

Коментари:

0
Умрла прва супруга Чака Нориса: Познато од чега је боловала
Фото: Printscreen/Youtube/Conan

Преминула је Дајан Холечек (84), прва супруга славног глумца и мајстора борилачких вјештина Чака Нориса која се годинама борила са деменцијом.

Имала је 84 године, а умрла је мирно у свом дому у Тексасу, након дугогодишње борбе са деменцијом. Вијест о њеној смрти у недјељу је за ТМЗ потврдио њен син, глумац Мајк Норис.

Њена смрт дубоко је погодила породицу, али, како истичу, донијела је и извјесно олакшање јер је њена патња окончана.

"Захвални смо што више не пати. Била је најбоља мама. Били смо неизмјерно срећни што смо је имали", рекао је Мајк Норис.

Огласио се и 85-годишњи Чак Норис, који је истакао да је "дубоко ожалошћен" због смрти бивше супруге, са којом је и након развода остао у блиским и пријатељским односима.

amerika zastava pixabay

Регион

Трамп послао обавјештење у Подгорицу и Скопље: Имају мање од мјесец

"Након 30 година брака, успјели смо да пронађемо начин да останемо блиски пријатељи, а те године пријатељства значиле су ми све на свијету. Дајан је била невјероватна особа. Била је љубазна, интелигентна и живјела је живот пуним плућима", написао је Норис у емотивној објави на Фејсбуку и додао:

"Њено присуство у мом животу никада неће бити заборављено. Била је и брижна и посвећена мајка нашим синовима, Мајку и Ерику, који су јој увек били највећи понос. Чак и када су нам се животи разишли, наставили смо да дубоко бринемо једно о другом и заувијек ћу чувати успомене које смо заједно створили".

Љубав из школских дана

Дајан и Чак упознали су се крајем педесетих година прошлог вијека, док су похађали средњу школу Норт Хај у калифорнијском Торансу. Вјенчали су се 1958. године, када је он имао 18, а она 17 година. У браку су добили два сина - Мајка и Ерика Нориса, бившег возача НАСЦАР-а.

Њихов однос озбиљно је пољуљан 1963. године, када је Норис, током службе у америчком ратном ваздухопловству, имао ванбрачну аферу из које је рођена ћерка Дина, а да притом није открио да је ожењен.

Док је Чак Норис градио успјешну холивудску каријеру, Дајан се повремено појављивала уз њега на јавним догађајима, али је углавном водила повучен живот, далеко од медијске пажње. Пар се разишао 1988. године, а развод је званично окончан годину дана касније, након три деценије брака.

ILU-BEBA-140925

Здравље

За маме које не могу без јутарњег ритуала: Да ли кафа и дојење иду једно уз друго

Чак Норис се поново оженио 1998. године, када је ступио у брак са манекенком Ђином О'Кели, са којом је 2001. добио близанце. Није познато да ли се Дајан Холечек икада поново удавала након развода.

Иза себе је оставила два сина и седморо унучади, преноси Информер.

Подијели:

Таг:

Čak Noris

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп послао обавјештење у Подгорицу и Скопље: Имају мање од мјесец

Регион

Трамп послао обавјештење у Подгорицу и Скопље: Имају мање од мјесец

2 ч

0
Робот

Наука и технологија

У овој земљи пореске дугове умјесто службеника одређиваће робот

2 ч

0
Како изградити повјерење у вези?

Љубав и секс

Како изградити повјерење у вези?

2 ч

0
За маме које не могу без јутарњег ритуала: Да ли кафа и дојење иду једно уз друго

Здравље

За маме које не могу без јутарњег ритуала: Да ли кафа и дојење иду једно уз друго

2 ч

0

Више из рубрике

Јелена Розга забринула објавом

Сцена

Јелена Розга забринула објавом

2 ч

0
Десингерица брије главу младићу из публике

Сцена

Десингерица поново правио хаос на наступу: Бријао главу младићу из публике

2 ч

0
Миле Китић је ову пјесму посветио једном дервентском селу

Сцена

Миле Китић је ову пјесму посветио једном дервентском селу

4 ч

0
Умро легендарни гитариста

Сцена

Умро легендарни гитариста

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

12

30

Малина пала са 7. спрата, није јој било спаса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner