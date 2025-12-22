Умрла прва супруга Чака Нориса: Познато од чега је боловала

Извор:
Информер
22.12.2025
10:50
Коментари:0
Преминула је Дајан Холечек (84), прва супруга славног глумца и мајстора борилачких вјештина Чака Нориса која се годинама борила са деменцијом.
Имала је 84 године, а умрла је мирно у свом дому у Тексасу, након дугогодишње борбе са деменцијом. Вијест о њеној смрти у недјељу је за ТМЗ потврдио њен син, глумац Мајк Норис.
Њена смрт дубоко је погодила породицу, али, како истичу, донијела је и извјесно олакшање јер је њена патња окончана.
"Захвални смо што више не пати. Била је најбоља мама. Били смо неизмјерно срећни што смо је имали", рекао је Мајк Норис.
Огласио се и 85-годишњи Чак Норис, који је истакао да је "дубоко ожалошћен" због смрти бивше супруге, са којом је и након развода остао у блиским и пријатељским односима.
Регион
Трамп послао обавјештење у Подгорицу и Скопље: Имају мање од мјесец
"Након 30 година брака, успјели смо да пронађемо начин да останемо блиски пријатељи, а те године пријатељства значиле су ми све на свијету. Дајан је била невјероватна особа. Била је љубазна, интелигентна и живјела је живот пуним плућима", написао је Норис у емотивној објави на Фејсбуку и додао:
"Њено присуство у мом животу никада неће бити заборављено. Била је и брижна и посвећена мајка нашим синовима, Мајку и Ерику, који су јој увек били највећи понос. Чак и када су нам се животи разишли, наставили смо да дубоко бринемо једно о другом и заувијек ћу чувати успомене које смо заједно створили".
Дајан и Чак упознали су се крајем педесетих година прошлог вијека, док су похађали средњу школу Норт Хај у калифорнијском Торансу. Вјенчали су се 1958. године, када је он имао 18, а она 17 година. У браку су добили два сина - Мајка и Ерика Нориса, бившег возача НАСЦАР-а.
Њихов однос озбиљно је пољуљан 1963. године, када је Норис, током службе у америчком ратном ваздухопловству, имао ванбрачну аферу из које је рођена ћерка Дина, а да притом није открио да је ожењен.
Док је Чак Норис градио успјешну холивудску каријеру, Дајан се повремено појављивала уз њега на јавним догађајима, али је углавном водила повучен живот, далеко од медијске пажње. Пар се разишао 1988. године, а развод је званично окончан годину дана касније, након три деценије брака.
Здравље
За маме које не могу без јутарњег ритуала: Да ли кафа и дојење иду једно уз друго
Чак Норис се поново оженио 1998. године, када је ступио у брак са манекенком Ђином О'Кели, са којом је 2001. добио близанце. Није познато да ли се Дајан Холечек икада поново удавала након развода.
Иза себе је оставила два сина и седморо унучади, преноси Информер.
Регион
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Здравље
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
41
12
36
12
36
12
30
12
30
Тренутно на програму