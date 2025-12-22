Logo
Десингерица поново правио хаос на наступу: Бријао главу младићу из публике

Драгомир Деспић Десингерица је поновно скренуо пажњу својим поступцима на наступу у Хрватској.

Током наступа у ноћном клубу у Хрватској, Десингерица је машиницом бријао главу младићу из публике уз пјесму "Мама воли бебу".

На поменутом наступу изнио је и палачинке са кремом на позорницу.

Бизаран видео шишања је објавио на свом ТикТок профилу, а моменат са концерта је убрзо постао виралан.

Подсјећамо, ово није први пут да Десингерица има бизарне поступке на својим наступима. Љетос је на сцену изнио печено јагње које је гризао директно са ражња. Рендао је сир по публици, поливао публику и радио низ других бизарности на сцени.

