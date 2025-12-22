Десингерица поново правио хаос на наступу: Бријао главу младићу из публике

Извор:
Б92
22.12.2025
09:53
Коментари:0
Драгомир Деспић Десингерица је поновно скренуо пажњу својим поступцима на наступу у Хрватској.
Током наступа у ноћном клубу у Хрватској, Десингерица је машиницом бријао главу младићу из публике уз пјесму "Мама воли бебу".
Хроника
У несрећи код Вишеграда погинула једна особа, саобраћај обустављен
На поменутом наступу изнио је и палачинке са кремом на позорницу.
Бизаран видео шишања је објавио на свом ТикТок профилу, а моменат са концерта је убрзо постао виралан.
Здравље
Мушкарац извршио самоубиство оружјем за животиње
Подсјећамо, ово није први пут да Десингерица има бизарне поступке на својим наступима. Љетос је на сцену изнио печено јагње које је гризао директно са ражња. Рендао је сир по публици, поливао публику и радио низ других бизарности на сцени.
@dragomirdespic_design
Desinger CCadilak frizura ♬ original sound - DESINGERICA
Најновије
Најчитаније
12
41
12
36
12
36
12
30
12
30
Тренутно на програму