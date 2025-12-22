Умро легендарни гитариста

22.12.2025
08:21
Мик Ејбрахамс, оригинални гитариста и један од утемељивача прогресивне рок атракције Jethro Tull, преминуо је у петак, 19. децембра, у 82. години живота. Вијест о његовој смрти потврдили су породица и блиски пријатељи.
Ијан Андерсон, фронтмен и заштитно лице групе Jethro Tull , одао је почаст свом некадашњем сараднику, нагласивши да је Ејбрахамс био од пресудног значаја за рану фазу бенда. Андерсон је подсјетио да је Jethro Tull настао на темељима састава Џон Еван бенд и Мекгрегорс енџин, блуз групе коју је Ејбрахамс основао са бубњарем Клајвом Банкером. Андерсон је упутио саучешће породици, истакавши да могу бити поносни на Микову музичку заоставштину.
Мартин Бар, чувени гитариста који је наследио Ејбрахамса у бенду, огласио се путем друштвених мрежа. Он је Ејбрахамса назвао својим пријатељем и ментором, истичући његову доброту и несебичност. Бар га је описао као „величанственог гитаристу који је музичком свијету подарио много тога“.
Мик Ејбрахамс је рођен 7. априла 1943. године у Лутону. Крајем 1967. године придружио се саставу Џон Еван бенд, непосредно пре него што ће група променити име у Jethro Tull . Свирао је на њиховом дебитантском албуму „This Was“ из 1968. године. Тај албум је остао упамћен по звуку који је био знатно ближи блузу и џезу у поређењу са прогресивним роком по којем ће бенд касније постати светски познат.
Упркос успјеху првог албума, Ејбрахамс је напустио групу убрзо након његовог објављивања због нарушених односа са Андерсоном. У интервјуу за магазин „Прог“ 2018. године, Ејбрахамс је објаснио да му је сметало што је Андерсон бенд доживљавао искључиво као сопствени пројекат, не дозвољавајући другима да изнесу своје мишљење.
Занимљива је анегдота о његовом одласку: Ејбрахамс је тврдио да је заправо сам дао отказ, али да је хтео да остане док му не нађу замјену. Међутим, на састанку код менаџера Терија Елиса, речено му је да је отпуштен јер остатак бенда више не жели да ради са њим. Ејбрахамс је тада дрско одговорио Елису: „Како можеш да ме отпустиш кад сам ја дао отказ пре три недјеље?“, уз псовку упућену менаџеру.
Након напуштања бенда, основао је групу Блодвин Пиг, са којом је објавио два запажена албума: „Ахеад Рингс Оут“ (1969) и „Getting то This“ (1970). Наступали су на неким од највећих фестивала тог времена, укључујући фестивал на острву Вајт и Рединг фестивал. Ејбрахамс је себе одувијек видио првенствено као блуз музичара, али је у свој стил вјешто ткао елементе џеза и кантри музике, одбијајући да буде строго жанровски ограничен.
Током деценија које су услиједиле, водио је групе Вомет и Мик Ејбрахамс бенд, повремено окупљајући старе поставе и одржавајући соло каријеру. Иако је 2009. године преживио срчани удар који му је отежао кретање, његова страст према музици није јењавала. Наставио је да компонује и снима, а његов посљедњи албум под називом „Ревивед“ објављен је 2015. године.
Мик Ејбрахамс ће остати упамћен као један од кључних актера британске блуз-рок сцене и човјек чији је специфичан стил свирања гитаре поставио темеље за један од најзначајнијих бендова у историји рок музике, преноси "Yahoo".
