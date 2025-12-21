Сара Јо грцала у сузама на наступу - шири се дирљив снимак

Извор:
Пожар у Кочанима који је у марту завио регион у црно однио је 62 живота, а међу страдалима је био и пјевач Владимир Блажев Панчо који је био велики пријатељ Саре Јовановић познатије као Сара Јо.
Управо због тога, она је на наступу који је недавно одржала у Македонији извела пјесму групе ДНК "Ако сутра нема ме".
На друштвеним мрежама се појавио снимак како Сара плаче док пјева стихове ове потресне пјесме.
Њу су преплавиле емоције и није могла да заустави сузе на бини, преноси Блиц.
Ријечи пјесме:
Ако сутра ме нема,
Немој да ме жалите
Главу горе, народе
Нове дане славите
Ако сутра ме нема,
Ако сутра ме не буде
Дигни чашу за мене
За све добре дане
Другове, кафане
Ако сутра ме не буде
Ако сутра ме нема.
