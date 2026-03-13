Пољопривредници о мађарској механизацији: Били смо скептични, али...

Аутор:Андреа Јаглица
13.03.2026
19:24
Коментари:0
Трећи јавни позив за набавку мађарске механизације, опреме и алата за пољопривредну производњу и прераду отворен је од данас.
Први дан јавног позива већ је оборен рекорд у броју пријава у једном дану. Интересовање је веће него икад, а досадашња реализација Програма подршке Владе Мађарске привреди Републике Српске биљежи велики број врло успјешних појединачних прича.
Јеленко Пузић 2023. купио је линију за прављење природних сокова уз субвенцију Владе Мађарске, уз очекивања али и реалну дозу опреза за до тада не баш сасвим му познат мађарски бренд.
Машине су до данас произвеле 30 хиљада литара сока, а Пузић је за три године посадио још 3.500 хиљада садница воћа, регистровао дестилерију, ко је пробао каже унапређује ракију до савршенства, а однедавно прави крафт џин на бази јабуке који се једва чека да изађе на тржиште.
Линију за производњу наставља с истим произвођачем. Недуго након поноћи и отварања новог Јавног позива за додјелу бесповратних средстава за набавку нове мађарске опреме Пузић је први испунио пријаву на јавни позив.
"Надамо се да ћемо даље наставити са набавком сљедећих машина које ће још више да олакшају и да повећају производњу сока и, нормално ракије", прича нам Јеленко.
Међу 1.800 корисника који су у претходне три и по године набавили нову мађарску механизацију је и Драган Којић, ратар, повртлар и сточар из Којчиновца. Купио је до сада приколицу и тифон уз 70% субвенције. Учествовао је и кад Програм подршке Владе Мађарске није био најпопуларнији
"Сви су на почетку били скептични, шта се крије иза тога. Међутим, то је био један јако јако добар пројекат и учествовао сам у претходна два круга. Сад планирам, ево већ радим на овом трећем. Како да кажем... То је баш, баш много значило за наше домаће пољопривреднике, јер видите и сами, ове посљедње три године, захваљујући Фондацији Прогресус, наше село има једну скроз нову слику, једну потпуно нову димензију", рекао је Којић.
И Небојша Ђокић већ је учествовао у прва два јавна позива. Ваљак, тањирача, прскалица и роло преса. Све ново и све за мање од укупно 22 хиљаде евра. Преосталих 50 хиљада евра дала је Влада Мађарске. Велика дрљача, цистерна и герминатор – план је нове набавке. Најбоље од свега је, каже, што пољопривредници ни у једном тренутку не плаћају укупан новац, него само 30% цијене производа, док Влада Мађарске финансира преосталих 70%.
"Механизација по мени је много скупа, а не можемо ми баш да пратимо ми толике трендове нормалних цијена које су на тржишту, а 70% нам је то велики значај и да нема овога што даје мађарска Влада, ја мислим да много пољопривредника не би могло да узме ову механизацију", каже Ђокић.
Заинтересовани пољопривредни произвођачи и прерађивачи могу да се пријаве на јавни позив од 13. марта до 13. априла. Услови су регистровано пољопривредно газдинство, самостално предузетништво или предузеће које има пољопривредну или дјелатност прераде пољопривредних производа, те набавка нове механизације, опреме или алата за које је Привредна комора Мађарске потврдила да су произведени у Мађарској.
"Што се тиче докумената, потребно је да имају важећу личну карту или пасош, потребно је да имају предрачун од добављача за механизацију коју желе да набаве. Уз предрачун, такође, потребна је спецификација и декларација да је производ мађарског поријекла. Што се тиче прилагања докумената, прилажу се искључиво у ПОС систем на веб страници Фондације и на тај начин се аплицира. Потребно је можда петнаестак-двадесет минута када имају спремну сву документацију, да попуне ту пријаву и да поднесу пријаву на Јавни позив", каже Мартина Влајић, Фондација за одрживи развој "Прогресус“.
Пољопривредници и прерађивачи могу самостално да попуне пријаве на јавни позив. Онима који не мисле да су толико вјешти, или немају воље и времена у великој и значајној мјери помаже Савјетодавна служба Министарства пољопривреде Републике Српске. Широм Српске су од почетка Програма подршке Владе Мађарске на располагању људима који желе да се пријаве на јавни позив – потпуно бесплатно и потпуно посвећено сваком апликанту.
"С обзиром да сав процес апликације иде преко онлајн платформи, већина пољопривредних произвођача није баш вична томе да поднесу пријаве, па су се јавили нама за помоћ. У првом кругу смо им то значајно олакшали, такође и у другом, ево и у трећем је већ огромно интересовање за фармере", рекао је Миле Новаковић, Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Програм подршке Владе Мађарске привреди Републике Српске крајем 2021. године договорили су предсједник Милорад Додик и премијер Виктор Орбан.
Више од 1.800 корисника купило је од тада више од 3 и по хиљаде машина и алата за које је Влада Мађарске кроз два реализована јавна позива додијелила нешто мање од 26 милиона евра подршке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
8 ч0
Република Српска
8 ч9
Република Српска
8 ч3
Република Српска
8 ч0
Најновије
Најчитаније
21
29
21
15
21
08
21
06
21
00
Тренутно на програму